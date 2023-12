La obsesión de Poli Rincón tras el 12-1 de España a Malta: "Este me come"

Uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol en este país es el famoso 12-1 de España a Malta del 21 de diciembre de 1983 en el Benito Villamarín, que cumple ahora 40 años. La selección de Miguel Muñoz ya estaba clasificada para la Eurocopa del próximo año, una hazaña que parecía imposible y este grupo lo logró. El podcast de la cadena COPE 'Un Arranque de Furia', dirigido por Fernando Evangelio ofrece en su quinto y último capítulo a los amantes del deporte todo tipos de detalles y anécdotas que quizás se conocían menos hasta el momento.

??"La gesta ocupa la portada de todos los periódicos y llena los minutos de la radio y la televisión..."??



??No te pierdas 'Nada volverá a ser lo mismo', el ep. 5 ??del podcast 'Un arranque de furia' ??40 años del 12-1? España-Maltahttps://t.co/E1SUk1qhVZpic.twitter.com/BmZodS7Ce8 — COPE (@COPE) December 22, 2023

La euforia recorrió España

La inmensa alegría comienza en el propio terreno de juego, en el que con una invasión de campo por parte de los aficionados impidió a los propios jugadores llegar incluso a los vestuarios del estadio. Pero ya no era tan solo emoción, sino que fue un momento de incredulidad. Este histórico suceso provocó otros inesperados dentro del mundo del fútbol. Por ejemplo, una imagen de los presidentes del Betis y del Sevilla allí abrazados. El máximo dirigente de la entidad verdiblanca en aquella época, Gerardo Martínez Retamero aseguró que a pesar de la pelogrosidad de esa invasión de campo, la entiende a la perfección. "Era la culminación de un estado de júbilo. Yo porque estaba en el palco, que sino me metía en el campo yo también", comentó.

Jugadores de la selección española que jugó contra Malta en el 12-1.EFE





Es uno de esos instantes en los que todo el mundo recuerda donde vivió el 12-1 de España a Malta, en el estadio, en casa, en un bar con los amigos, en la oficina... Una vez que los jugadores consiguieron la segunda hazaña de la noche, llegar a los vestuarios, se desató la otra parte de la euforia. "De repente, el vestuario parecía una caseta de la feria de Sevilla, la mejor, eso estaba a tope. Todo el mundo abranzándose y gritando", apuntó Paco Buyo. Lo que todos los jugadores entrevistado aseguraron es que ese lugar estaba hasta la bandera y no precisamente solo con gente del mundo del fútbol, todo el que logró entrar allí, se unió a la celebración.

La obsesión de Poli Rincón

El entonces jugador del Real Betis se encontraba en la mejor noche de su vida a nivel profesional y en su casa, el Benito Villamarín. Cuatro goles decisivos para clasificar a España a la Eurocopa de 1984 en un partido para el recuerdo y Poli Rincón solo tenía un objetivo nada más terminar el partido pase lo que pase, el balón del encuentro. Un recuerdo que ninguno de la plantilla podría ya olvidar nunca.

Gol de Poli Rincón en el 12-1 de España a Malta.





"La única obsesión que yo tenía era el balón. Yo me paré ahí, solamente para esperar al árbitro. Hay una jugada en la que le dan el balón y él pita. Yo salgo, no sé como porque yo tenía los gemelos fatal. Según voy llegando, el hombre me mira a la cara, yo le miro a la cara y me da el balón directamente porque este me come (entre risas)", explicó Poli Rincón. Una vez que se hizo con su esperada reliquia, el segundo paso fue que lo firmasen todos los jugadores de la selección. Una pelota, que años más tarde, en 2016, el propio exfutbolista donó al museo del deporte.

