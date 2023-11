Arda Guler vuelve a lesionarse: "Está deprimido"

Vuelven a sonar las alarmas con la perla turca del Real Madrid. Arda Güler no ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva este viernes, en la previa del partido ante el Valencia, y Carlo Ancelotti ha confirmado los rumores en rueda de prensa. El joven turco vuelve a estar lesionado.

El Real Madrid se adelantó el pasado verano a los grandes de Europa y se llevó a un futbolista que causó sensación en la pretemporada hasta que se lesionó en la rodilla. Desde entonces encadena problemas físicos y no ha debutado en partido oficial con el conjunto blanco. Tampoco lo hará hasta después del parón de selección.

Nuevo contratiempo para Arda Güler: lesión en el músculo recto anterior izquierdo El jugador turco, que estaba preparado para volver y estar disponible contra Las Palmas, está de nuevo lesionado: Tiene una lesión en el músculo recto anterior izquierdo. 26 sep 2023 - 14:26

Había entrado en la lista para el partido de Champions del pasado miércoles ante el Braga, pero finalmente no disputó ni un minuto cuando todo el Santiago Bernabéu lo esperaba. Se ha perdido los entrenamientos del jueves y el viernes y no estará en la convocatoria para enfrentarse ante el Valencia. Otro bajón para el chaval.

El Real Madrid no quiere correr ningún riesgo con Arda Guler y sabedor de que le falta ritmo de competición irá dándole entrada poco a poco en el equipo: "Desafortunadamente ha pasado esto. Antes del partido contra el Braga no parecía nada, pero le sigue molestando. No es una cosa seria. El jugador está deprimido porque quiere jugar. Es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión y tenemos todo el parón para recuperarle mejor", desveló Ancelotti en rueda de prensa.