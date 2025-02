Arabia Saudí busca jugadores en España para la próxima temporada con una oferta astronómica

Arabia Saudí está de moda en el fútbol. El país árabe está apostando por el talento y el desarrollo de su Liga y para ello quiere hacerse con los mejores jugadores del planeta. Tanto es así que no ha dudado incluso en lanzar una curiosa oferta a través de FutbolJobs, la plataforma líder para el empleo en el fútbol y en la que se publican ofertas de clubes de todo el mundo para que los jugadores se inscriban en ellas a modo de portal de empleo.

"Agencia de representación internacional busca las siguientes posiciones para un club de la 'Saudi Pro League' de Arabia Saudí", dice la propuesta de cara a la próxima temporada. Las posiciones a reforzar están claras: mediocampista ofensivo, mediocampista defensivo, extremo y defensa central.

Entre los requisitos de los clubes de fútbol interesados en reforzarse están que se haya tenido experiencia en ligas de nivel similar o superior a la saudí. Piden que se envíe el perfil de Transfermarkt a modo de CV y un vídeo con sus mejores jugadas que esté lo más actualizado posible. Además, en la oferta solo puede inscribirse el propio jugador o el agente del mismo.

"Esta es una oferta de fútbol profesional, no tendremos en cuenta perfiles que no vengan de las mejores ligas de fútbol profesional", aseguran en el anuncio de FutbolJobs antes de especificar la letra pequeña del acuerdo: No se pagará más de 40 millones de euros de traspaso y a los interesados no se les abonará un salario superior a los 15 millones de euros.