Apelación no perdona a Jude Bellingham

No hay perdón para Jude Bellingham. El Comité de Apelación de la RFEF ha desestimado el recurso del Real Madrid por el jugador inglés, castigado con dos partidos de sanción tras su expulsión en Mestalla. Así, el máximo goleador de LaLiga se perderá los dos próximos compromisos del conjunto blanco: ante el Celta de Vigo en el Bernabéu el 10 de marzo y en Pamplona frente a Osasuna el 16 de marzo.

El árbitro Jesús Gil Manzano explicó en el acta que Bellingham fue expulsado por, "aún en el terreno de juego", dirigirse hacia el colegiado "corriendo en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: 'it's a fucking goal'". El club madridista recurrió la tarjeta roja alegando la existencia de un error material manifiesto, negando esa actitud agresiva que el colegiado atribuye al jugador en el acta.

Ya hay castigo para Bellingham por su expulsión en Mestalla El inglés se perderá los próximos dos partidos ligueros del Real Madrid (Celta y Osasuna) tras su expulsión ante el Valencia. Bellingham le dijo a Gil Manzano "It's a f***** goal". 06 mar 2024 - 11:45

En segundo lugar, defendieron que Bellingham solo se dirigió una vez a Gil Manzano y no es varias ocasiones. Y, por último, afirmó que la expresión 'it's a fucking goal', que traduce por 'es un maldito gol', "tenga carácter ofensivo o insultante. En apoyo de sus afirmaciones, el club aporta prueba videográfica", informó el Comité federativo.

??? Informa @isaacfouto



? El Comité de Apelación desestima el recurso del @realmadrid por la sanción a Bellingham tras el partido ante el @valenciacf



?? El inglés cumplirá los dos partidos de sanción



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/UIWNZ3Zvws — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 8, 2024

El centrocampista del Real Madrid protestó así al colegiado extremeño cuando este señaló el final justo antes de que Bellingham rematara un centro de Brahim que habría dado el triunfo a los merengues. "La tarjeta roja fue equivocada, el jugador no insultó", defendió Carlo Ancelotti este martes en rueda de prensa. Sin embargo, el Comité explicó que "las actas arbitrales gozan de una presunción de veracidad 'iuris tamtum'", y solo pueden ser desvirtuadas "cuando se pruebe la existencia de un error material manifiesto", que en este caso no ven.

Apelación considera que el Real Madrid "se ha limitado a aportar un vídeo con la secuencia de los hechos una vez que el jugador se encuentra, junto con otros jugadores, junto al árbitro" y que por lo tanto no queda probado. Además, entienden que el club blanco con su argumentación "no discute la existencia de un acto de desconsideración que parece implícitamente reconoce" y por ello, esgrimen, "si se combate o discute sobre la calificación jurídica de unos hechos consignados en el acta, no hay error material manifiesto posible".