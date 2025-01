Anuar muestra cómo quedó su tobillo tras la entrada de Mbappé: "Con muchas ganas de sábado"

El Real Valladolid cayó por 0-3 el pasado sábado ante el Real Madrid en el encuentro disputado en el estadio José Zorrilla de la capital pucelana, y en el que el francés Kylian Mbappé fue el autor de su primer 'hat-trick' en la Liga española y que le permite a su equipo ser más líder en Primera División.

En el minuto 55 del encuentro, y antes de que Mbappé marcara su segundo tanto, vio la tarjeta amarilla después de que se escapara el control y dejara la plancha a Anuar al intentar controlar el balón. El capitán pucelano tuvo que ser atendido sobre el césped del feudo vallisoletano.

Entrada de Mbappé sobre Anuar

48 horas después del encuentro, el propio Anuar ha compartido en redes sociales una imagen de esa jugada con Mbappé junto con una instánea de su tobillo tras la acción y con un mensaje optimista de cara al siguiente partido del Real Valladolid que será el sábado ante el Villarreal a las 16:15h: "Con muchas ganas de sábado, Aúpa Pucela"

Stories de Anuar

Un Valladolid que también ha sido noticia este martes por el comunicado hecho público por el representante del jugador de Sierra Leona Juma Bah.

El jugador depositó su cláusula de salida de 6 millones de euros el pasado miércoles y el equipo pucelano señaló al entorno del central y al Grupo City de lo ocurrido: "La intención del jugador, amparada y orientada supuestamente por el Manchester City y su agente, ha causado una gran decepción e indignación en el seno del Real Valladolid, que recibió a Juma Bah con los brazos abiertos y le dio la oportunidad de su vida".

Al paso de estas declaraciones, ha publicado el agente del jugador, Patrick Mörk, un comunicado oficial en sus redes sociales desmitiendo la versión del equipo pucelano y guardándose la posibilidad de acudir al juzgado: "Quiero manifestar que he actuado con total profesionalidad, siempre conforme a la estricta legalidad y a los máximos estándares éticos, y que es el Real Valladolid el que, primero, no está cumpliendo con sus compromisos contractuales y, segundo, me está calumniando e injuriando de forma indecente. Ante estas actuaciones, me plantearé llegado el caso el ejercicio de todas las acciones judiciales que resulten necesarias y oportunas al juicio de mis abogados".

Mientras tanto, los de Diego Cocca son colistas en la tabla con 15 puntos, y están a seis de la salvación que marca el Alavés tras el empate (1-1) cosechado este lunes entre el club babazorro y el Celta.