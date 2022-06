La anécdota de Manolo Sanchís el día que Rafa Nadal jugaba unos cuartos de final: "Lo cogí todo y me marché"

Ayer, enTiempo de Juego se siguió en directo el partido que jugó Rafael Nadal contra el noruego Casper Ruud, en el que el tenista español ganó su decimocuarto Roland Garros. El excapitán del Real Madrid y comentarista en el programa Tiempo de Juego, Manolo Sanchís, le contó a los oyentes una anécdota relacionada con el jugador de tenis.





Resulta que Sanchís tenía una reunión en Santiago de Compostela y la noche antes de esta se fue a cenar con la gente con la que se reuniría. Esa misma noche jugaba Nadal los cuartos de final contra Fernando González en el Open USA. El partido comenzaba a las 12:30 de la noche y el comentarista pensó: "seguro que esta gente acaba la cena antes".

Sin embargo, la cena avanzaba y no parecía tener fin, así que Sanchís admite que "les dije que me sentía un poco indispuesto, que algo de la cena me había sentado y mal y que me tenía que ir". Por lo que se levantó de la mesa y se fue a su hotel. Una vez allí "preparé la habitación y mi cerveza para ver el partido, pero empiezo a cambiar los canales y no aparece", dijo.

"¿Y ahora qué hago?"

Por lo que decidió llamar a la recepción del hotel y preguntar si tenían el canal específico en el que se retransmitía el partido. Pero, por desgracia, no lo tenían. "Así que le dije que me preparase la cuenta", afirma Sanchís. Pagó su cuenta y al salir del hotel era la una y cuarto de la madrugada, por lo que pensó "¿Y ahora qué hago?".

Lo único que se le ocurrió fue comenzar a caminar calle abajo, hasta que se encontró con otro hotel. "Entré, el recepcionista se asustó un poco viendo a una persona entrar a esas horas. Le dije que si tenían el partido de Nadal y me dijo que sí. Así que le pedí una habitación. Subí, me preparé y justo cuando empieza el partido, comienza a llover y lo suspenden", comenta con gracia.