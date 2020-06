La anécdota de Amavisca sobre el día en el que recibió su mote

José Emilio Amavisca es una de las leyendas del fútbol español que ha decidido apoyar el torneo benéfico de e-Sports que COPE y la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI). El exjugador del Real Madrid ha sido uno de los comentaristas del evento en la jornada vespertina de este jueves, con un tono divertido que ha amenizado por completo la retransmisión.

Eso sí, el en su día interior izquierdo ya ha dejado claro, entre risas, que el fútbol virtual se lo deja a los jóvenes, como su hijo: se habría hecho pasar por su padre de forma inmejorable si los cracks del pasado (como llegó a plantearse) hubiesen tenido que jugar al FIFA 20 en el evento.

“Nos toca adaptarnos a las nuevas tecnologías. Si quieres hablar con tus hijos, tienes que saber algo. Parece que estás viendo un partido de fútbol normal”, ha opinado también Amavisca sobre esta nueva forma de entender el deporte rey. Con dos Ligas, una Champions, una Copa del Rey, dos Supercopas de España y un Mundialito a sus espaldas, ha sido toda una voz autorizada para comentar un nuevo Clásico, Playstation mediante, entre Real Madrid y FC Barcelona.

El toque de atención de Amavisca a Bale

Durante el partido entre Heecthor97 y ataulfo17 (saldado con un 1-2 para el segundo), Amavisca ha aprovechado el buen rendimiento de Gareth Bale para lanzarle un pequeño 'dardo' a modo de broma: “A Bale últimamente se le da mejor jugar en la Play que en el estadio. A ver si es verdad que le vemos en este estado, ahora que va a volver a comenzar la Liga”.

Al campeón olímpico con España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 (“Me acaban de salir cinco canas más”, ha bromeado una vez más cuando se le ha mencionado el hito) le ha llamado la atención un detalle del juego. “No se tira demasiado de fuera del área. Mucho toque, paredes... Pero como estamos acostumbrados a ver a Kroos... Entran prácticamente hasta el área pequeña”, ha considerado el que fuera 15 veces internacional absoluto.

Sus colores se han hecho notar al final del encuentro debido a la victoria azulgrana. “Otra vez que remonta el Barça al Real Madrid. No sé qué pasa en este juego que siempre que se pone por delante el Madrid... Vamos a tener que ajustar ese equipo”, se ha lamentado Amavisca con la sorna que le ha caracterizado en todo momento.

La anécdota sobre su mote

Antes de despedirse, Amavisca ha podido relatar cómo fue 'bautizado' con el mote que tuvo durante sus años en activo: 'El Puñal de Laredo'. “En la presentación del equipo, me lo dijeron, y me quedé sorprendido. Luego ya me explicaron que era porque hacía sangre entrando por la banda. Por eso me habían definido como puñal, y el mote me encantó. No me lo esperaba para nada. La gente de mi pueblo, encantada de la vida. Cada vez que me lo decían, crecía un centímetro”, ha confesado el cántabro.

Ha sido un episodio curioso con el que cerrar un nuevo encuentro de este torneo organizado por COPE y AEdFI con la mejor de las intenciones: recaudar fondos para la lucha contra las lesiones medulares.