Ancelotti, tras el final polémico en Mestalla: "Hoy ha pasado algo inédito"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó después de la última jugada polémica del Valencia-Real Madrid que lo sucedido al final "es algo inédito" que nunca le había pasado: "Después de la acción nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto".

"No hay mucho que decir, ha pasado algo inédito. Después del rechace hemos tenido la posesión y la jugada tenía que parar cuando el Valencia entraba en la posesión del balón. Si pita cuando el portero rechaza el balón… Pero ha dejado continuar, teníamos la posesión y creo que se ha equivocado", dijo en rueda de prensa después del empate (2-2).

?? Ancelotti, en rueda de prensa, sobre la jugada polémica del final del partido



?? "Es algo inédito, nunca me ha pasado"



?? "Bellingham solo ha dicho: "it’s a fucking goal""



Ancelotti se mostró preocupado por ver qué escribía el árbitro en el acta sobre la roja a Bellingham, pues aseguró que no ha dicho ningún insulto, si no que, en inglés, ha dicho que era ‘fucking goal’.



Sobre Vinícius dijo que "ha jugado buen partido, ha sido determinante, más efectivo en el área que fuera, porque Foulquier ha jugado un partido sobresaliente. Ha marcado dos goles muy importantes para nosotros".



Por último, Ancelotti dijo que "hay algo de duda en mi sensación de que se podía perder porque hemos jugado muy mal en la primera parte y en el final que podíamos remontar. Me quedo a la mitad". Además, agregó que "el equipo está todavía caliente y enfadado, es algo normal. Pero tenemos otro partido importante el miércoles. Hay cosas buenas y otras que mejorar".

"Era un partido muy complicado por muchas cosas, es un rival fuerte, bien organizado, agresivo, nos ha generado muchos problemas en la primera parte, hemos sido capaces de volver a entrar en el partido, se podía ganarlo pero otra vez con los otros empates, hay que seguir así. Un empate en un campo difícil como Valencia puede ser un punto importante", finalizó.