Ancelotti, sobre Real Madrid TV: "Es un medio de comunicación que expresa su opinión como vosotros"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que los vídeos de la televisión del club sobre errores arbitrales de los colegiados que les dirigen en LaLiga afecten a sus jugadores, y defendió "la libertad de expresión".

"Estoy un poco sorprendido de que no tengáis en cuenta vosotros la libertad de expresión", dijo a los periodistas que opinan que los vídeos arbitrales no están a la altura de la grandeza de un club como el Real Madrid.

"Es un medio de comunicación, Real Madrid Tv, que expresa una opinión como la expresáis vosotros", defendió Ancelotti.

Ancelotti también aprovechó para salir en defensa de Jude Bellingham tras la expulsión sufrida en Mestalla por su airada protesta una vez finalizado el encuentro, que definieron como "equivocada" y "muy rara".

"No he hablado con Jude, no necesito hablar de este asunto", aseguró Ancelotti. "Es un jugador que lo da todo en el campo y lo está haciendo muy bien. La tarjeta roja del otro día creo que ha sido equivocada porque tenía un poco de frustración, pero no ha realizado ningún tipo de insulto", argumentó.

En la misma línea se expresó el francés Camavinga, que no entendió lo ocurrido y espera que no haya un castigo para Bellingham que le impida jugar los próximos partidos de LaLiga.

"No entiendo esta sanción porque él no ha insultado a nadie. Vamos a ver qué pasa", reconoció Camavinga, que mostró su sorpresa por el pitido final de Gil Manzano en pleno centro que acabó en gol del Real Madrid y que no subió al marcador.

"Se vio lo que ha pasado, es una cosa muy rara que no he visto nunca en el fútbol. Es una cosa muy muy rara", opinó.

Ancelotti también protegió a Rodrygo Goes, con un solo gol en los últimos diez partidos, aunque, para el técnico, el paulista vive "un momento bueno por lo que aporta al equipo" y su "trabajo y compromiso". "Está un poco menos acertado en la finalización. Esto ya ha pasado. Si no nos ha preocupado antes, no nos va a preocupar ahora. Lo importante para él es que aporta trabajo al equipo", elogió.

El veterano entrenador, de 64 años, valoró su papel en la transición de este grupo, con "jugadores muy buenos, con mucha calidad" y que "quieren aprender, mejorar, ser parte de este club". "Esto es lo más importante", aplaudió. "Ellos aceptan todo lo que les propongo, meten todo lo que pueden para hacerlo bien, para ayudar al equipo a estar a tope", añadió.

"Me gusta mi trabajo. Me gusta mucho, sobre todo aquí, en el Real Madrid, porque el Real Madrid es el mejor club para hacer este tipo de trabajo. Aunque es más el sufrimiento, porque hay muchas situaciones que tú tienes que manejar", comentó sobre su profesión.