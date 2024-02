Ancelotti saca pecho ante las bajas: "Cuatro partidos sin Bellingham, cuatro victorias"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro este lunes que Jude Bellingham, de baja por lesión durante las próximas semanas, es un jugador "muy importante", pero que han sido capaces de ganar ya sin él y que eso significa que los que le han reemplazado "lo han hecho muy bien", mientras que recalcó el "buen momento" y la "buena racha" de su equipo antes de volver a la Liga de Campeones ante un RB Leipzig alemán "potente, que juega un fútbol de intensidad con mucha calidad arriba y formidable a la contra".

Sobre la ausencia de Bellingham

"Nunca pensamos en los que no están porque creo que es más justo pensar en los que están. Tenemos que pensar que no está Bellingham, pero sin él hemos ganado cuatro partidos de cuatro y eso significa que los que le han reemplazado en estos partidos lo han hecho muy bien. Obviamente, Bellingham es un jugador muy importante como Courtois o Militao, pero esto ha sido una oportunidad para estar más motivado", advirtió Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido ante el RB Leipzig.

Jude Bellingham, antes del comienzo del partido ante el GetafeEFE





El de Reggiolo confesó que "es una buena pista" para configurar su once que Brahim Díaz haya sido el relevo natural del inglés, pero puntualizó que tienen "otras opciones a tener en cuenta", al igual que el jugar ante un rival "muy fuerte en el balón parado". "Para Brahim el balón parado no es su mejor calidad, no es un 'gigante'. Después tengo que tener en cuenta que Carvajal como central ha jugado muy bien y pensar en si lo voy a quitar de ahí", aclaró.

Próximo rival: el Leipzig, en Champions

A este duelo europeo, el equipo llega "bien", sobre todo en "una buena racha" y en "un buen momento". "El equipo está ilusionado y motivado. Vuelve a la Champions, que es una competición que nos gusta mucho, y jugamos contra un rival potente, de calidad, que juega un fútbol de intensidad con mucha calidad arriba", sostuvo.

Por ello, pidió "plantear un partido completo, sobre todo en el aspecto defensivo" porque en el ofensivo no olvida que tienen "la calidad". "Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que el Leipzig ha marcado esta temporada 26 goles en transición, es un formidable a la contra porque tiene delanteros muy rápido y con mucha habilidad como Dani Olmo, que le conocéis muy bien. Evitar transiciones es un aspecto importante", detalló.

Carlo Ancelotti entra en la rueda de prensa previa al Leipzig - Real Madrid. EFE

"No sé si es la mejor, no lo sé, creo que sí, como racha, sí", respondió el italiano sobre si era la mejor temporada de su carrera. "Veo a un equipo sólido, serio, motivado, con un buen ambiente, con todos aportando y sin quejarse", confesó.

"De momento todo va bien, estamos ahí a ver qué pasa, hay que esperar. Llegamos a este momento de la temporada bien y también con todas las dificultades que hemos tenido hemos sido capaces gracias al carácter, a la calidad de los jugadores a sacar el mejor nivel", añadió al respecto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este sentido, y con nuevos problemas en el centro de la defensa, se refirió a la necesidad de elegir jugadores no habituados a jugar ahí para compensarlo. "Tienes que tener en cuenta que se puede convencer al jugador y cuando hablas con él vas a entender muy bien si quiere o no jugar en esta posición", explicó.

"Creo que casi todos me han dicho que no tienen problema porque tienen en cuenta la dificultad que tiene el equipo y quieren aportar, pero obviamente no voy a poner a uno que no le gusta jugar en una posición, como no voy a utilizar una estrategia donde el jugador no está convencido que se puede hacer, forzar las cosas, nunca", subrayó Ancelotti.

Este indicó que "la motivación" que tiene "siempre es alta" porque le gusta su trabajo y la plantilla que tiene. "La Champions es para nosotros, para el madridismo, la competición más importante porque es donde este club ha tenido más éxito e intentaremos de hacer lo mismo esta temporada. Ganarla no lo puede saber nadie, pero la vamos a luchar empezando desde este martes porque es un partido duro y difícil contra un equipo fuerte", remarcó.

La particular situación de Toni Kroos

El técnico italiano no dio pistas sobre quién ocupará la portería este martes y habló también sobre el actual estado de forma de Toni Kroos. "Para mí es difícil decir que es su mejor temporada porque siempre es la mejor. Su calidad no ha cambiado, siempre está ahí, lo que destaca más es que creo que está jugando en un equipo con mucha energía y su calidad en el manejo de la posición, del tiempo de juego, destaca más. Los jóvenes tienen una energía increíble y él dentro de todo esto se encuentra muy bien", opinó del alemán.

"La motivación más grande para estos jugadores no es tanto los títulos o el dinero, para estos jugadores es jugar al fútbol y nada más, a él le gusta mucho jugar al fútbol. Tiene que elegir el tiempo justo y para Kroos este año puede ser lo más alto, no lo sé, puede ser también el próximo porque como hemos dicho antes su rendimiento desde que empezó a jugar ha sido siempre el mismo, un nivel muy alto y muy continuo. Creo que un jugador tiene que parar en lo más alto de su carrera", agregó de cara a la continuidad del centrocampista en el club.

Además, también tiene claro que Kroos "tiene el derecho de elegir lo que quiera" en lo referente a volver a jugar con su selección en una "competición importante" como la Eurocopa, que se jugará en su país este verano. "Le puede venir bien, respetamos sus decisiones, él tiene el derecho de elegir lo que quiera", apuntó.

"Vini Jr. marca la diferencia"

Sobre Vinícius Jr, que firmó un gran partido el pasado sábado ante el Girona, recordó que "marca la diferencia en asistencias y en continuidad". "Creo que siendo un jugador de gran calidad que utiliza mucho la intensidad en el esprint y en regate, lo que destaca de Vinícus es la continuidad con la que es capaz de hacer las cosas de manera constante todos los minutos y hay muchos equipos que aguantan al principio y que en la segunda parte bajan el nivel físico", resaltó del brasileño.

Vinicius, en el partido ante el GetafeCordon Press





Finalmente, el entrenador del Real Madrid pidió no presionar de cara a la "transición bastante natural" que están acometiendo en la plantilla. "Algunas leyendas han salido, otros se quedan aquí y creo que la base de todo esto ha sido una falta de ego de los veteranos que ha permitido a los jóvenes de adaptarse muy bien a esta plantilla y a este club", manifestó.