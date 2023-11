Ancelotti explota con el calendario: "No se puede sostener"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, criticó el calendario actual del fútbol en el que han de convivir clubes y selecciones al asegurar que “no se puede sostener” y apuntó que la única solución que ve es "reducir el número de partidos” para que haya en menos lesiones y mayor “calidad” de los encuentros.



“Todo es bueno si se reduce el número de partidos, porque reducirá el número de lesiones. Y aumentará la calidad de los partidos. He visto partidos en este parón que han terminado 8-0, otros 14-0… no sé si tiene mucho sentido”, aseguró en rueda de prensa.



“Como he dicho otras veces es un calendario que no se puede sostener. Los que lo preparan tienen que mirar lo que está ocurriendo. Ahora tenemos este problema, pero llegará un Mundial de Clubes y una ‘Champions’ con más partidos. La única solución es reducir los partidos, pero se tienen que poner de acuerdo FIFA, UEFA… también podría hablar el sindicato de futbolistas…”, declaró.

“La solución al problema es muy sencilla. Y quién lo puede hacer es LaLiga, la UEFA y la FIFA; pero hacen lo contrario. Y hasta que no lo arreglen vamos a tener más problemas todavía”, añadió.



Además, aseguró que ni entrenadores ni futbolistas tendrían problema en reducir su sueldo si disputasen menos encuentros. “Creo que sí. No es un problema de sueldo, porque si tu mejoras la calidad del espectáculo, el sueldo va a ser el mismo o mejor. Los jugadores y entrenadores no tendríamos problema de bajarnos el sueldo si mejora la salud del jugador”, apuntó.



Un Ancelotti que ha visto cómo en este parón internacional ha perdido a dos jugadores fundamentales en sus planes para los próximos dos o dos meses y medio. Camavinga por una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha y Vinícius por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que, además, le afecta al tendón distal; dos lesiones que sufrieron mientras estaban concentrados con sus respectivas selecciones.



“Hemos tenido estas lesiones que nos han perjudicado un poco, pero la plantilla está bien concebida. Hemos sido siempre competitivos a pesar de la ausencia de Militao, Courtois, Vinícius, Bellingham… vamos con toda la confianza del mundo y esperamos que los lesionados se recuperen pronto”, analizó sobre el momento de su equipo de cara al partido del domingo frente al Cádiz. “El equipo está bien y convencido de que podemos aguantar los problemas que hemos tenido. Tengo una plantilla que me da mucha confianza. Consideramos esto una oportunidad para mostrar lo buenos que son los jugadores que forman esta plantilla”, completó.



Nos falta, quizá, en cuanto a número de jugadores algo delante, pero tenemos a Brahim y hemos incorporado a Gonzalo y a Nico Paz. Tengo mucha confianza en mi plantilla; Vinícius no jugó durante un mes y hemos tenido buenos resultados. Bellingham tampoco jugó, parecía que el equipo dependía de él, y marcamos cinco goles contra el Valencia sin él”, declaró.



“Tenemos recursos. Vuelve Ceballos, que nos va a ayudar mucho. En el mediocampo tenemos muchos recursos. Vuelve Bellingham, que también puede jugar como interior, no tenemos problemas”, señaló. El que reconoció que sí podría ser una “opción” para actuar de pivote es el uruguayo Fede Valverde, al igual que para actuar en “doble pivote”.