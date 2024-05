El análisis contundente de Paco González de la última rueda de prensa de Xavi: "Allá Laporta"

El Barcelona ha dicho adiós a LaLiga de forma matemática tras su derrota este sábado ante el Girona (4-2). Esta derrota del conjunto blaugrana hizo que el Real Madrid conquistara un nuevo título liguero, el 36º en su historia.

Partido loco donde los culés comenzaron ganando gracias al gol de Christensen, pero al poco tiempo, el ariete ucraniano Dobvyk puso las tablas.

Después, Lewandowski volvió a poner por delante a los de Xavi Hernández, tras ello, llegaron los dos minutos fatídicos para el Barcelona debido a los goles seguidos de Portu y de Miguel Gutiérrez. El propio Portu cerró la victoria del Girona que le sitúa en la segunda posición, y provoca el descenso a la tercera plaza al Barcelona. A falta de cuatro jornadas para que acabe la temporada, los de Míchel González han confirmado su billete para la Champions League del año que viene y de momento tiene un punto de ventaja sobre el Barça y eso le daría el billete también a la Supercopa de España del año que viene.

Fiesta del Girona

El Girona celebró su histórica clasificación para la Liga de Campeones sobre el césped de Montilivi. Nada más acabar el partido, el logotipo de la Champions apareció en el videomarcador del estadio y comenzó a sonar el himno de la máxima competición europea, mientas la afición, entregada, se rendía a los jugadores y a su entrenador, Míchel Sánchez.

Los jugadores del Girona celebran la clasificación a la Champions LeagueEFE

El estadio gritó una tarde más 'Míchel, catalá', además de otros cánticos como el habitual 'uruguayo' para Cristhian Stuani, el capitán, el nuevo de 'Èric, quédate', para Èric García, cedido o "L'any que ve, Girona-PSG (el año que viene, Girona-PSG)".

Los futbolistas dieron una vuelta de honor para agradecer el apoyo a su afición, que volvió a llenar las gradas con más de 14.000 aficionados, en el enésimo partido con todas las entradas vendidas después de un curso inolvidable.

Palabras de Xavi

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, admitió estar "muy, muy triste y decepcionado" tras la derrota en Girona (4-2) porque su equipo mostró "las dos caras de la moneda en un partido", con unos primeros 60 minutos "brillantes" y unos últimos 20 en los que sus hombres no estuvieron "al nivel que requiere ser jugador del Barcelona".

El técnico azulgrana, "cabreadísimo", dijo que el Barça ha sido "superior" en los dos partidos contra el Real Madrid y en los dos partidos contra el Girona, pero sin premio.

El entrenador apuntó que tiene la sensación de que su equipo "regala los partidos" y argumentó que su equipo minimizó "muchísimo" en el primer tramo del partido.

Según Xavi, el Barça regaló los tres goles locales de la segunda mitad. "Hay que mejorar muchísimo sobre todo a nivel mental porque cualquier golpe duro cuesta demasiado caro", reconoció antes de apelar a "la inmadurez de muchos jugadores".



Con todo descartó que la derrota de montilivi y la imagen mostrada por el equipo pueda reabrir el debate alrededor de su continuidad.

Xavi Hernández, durante el encuentro correspondiente a la jornada 34 de Primera División | EFE

Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, analizó estas nuevas palabras del técnico culé y destacó que echa algo en falta: "Mira que ha explicado derrotas este año Xavi y jamás le he oido decir que era culpa mía o no sé cómo dejo que este equipo se le olvide competir por un instante. Siempre es errores puntuales, no tenemos eficacia arriba...cuando no son las excusas del césped, el agua, el sol, el árbitro...

"Si no has corregido algo en todo el año podrías también mirarte un poco al espejo. Allá Xavi y allá Laporta que teniendo al Barça a 14 puntos y tercero, le renueva, entre comillas o le deja que siga", sentenció Paco.

