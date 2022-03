Anabel Medina, en Tiempo de Juego: "Veo a Paula Badosa muy bien, siendo muy regular"

Anabel Medina, capitana del equipo de la, estuvo este sábado en los micrófonos de Tiempo de Juego donde analizó el momento que está atravesando Paula Badosa, cercana al número 1 del mundo.

"Paula lleva un año y medio muy bueno, a un nivel altísimo", apuntó Anabel y además añadió: "Está siempre en las rondas finales de los torneos".

Esa regularidad de Badosa es una de las cosas que más destacó Anabel Medina sobre la tenista española. Medina también reconoció una de las cosas que más le sorprendió de Badosa cuando pudo volver a verla en directo tras el confinamiento: "Una de las cosas que me sorprendió de Paula fue el cambio que tuvo después de la pandemia, me impactó lo fuerte que le podía pegar a la pelota".

Anabel Medina también recordó cómo fue la marcha de Badosa de los Juegos Olímpicos de Tokio que se vio afectada por un golpe de calor que le obligó a abandonar: "Hacía mucho calor, también juego el dobles y tuvo poco tiempo de recuperación. Una pena porque las chicas estaban super bien y después…"

La capitana del equipo de la Copa Billie Jean King calificó la retirada de la número 1 del tenis como una noticia "impactante" aunque reconoció que su adiós no le sorprende porque "desde bien pequeña tiene el foco y la responsabilidad de llegar a donde ha llegado".

