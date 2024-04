Amenazan de muerte a la hija de Cancelo por sus 'fallos' contra el PSG

El Barcelona dijo adios al sueño de volver a unas semifinales de Champions cinco años después. El equipo blaugrana cayó ante el PSG en los cuartos de final, a pesar de haber llegado con ventaja al encuentro de vuelta en Montjuic. Una tarjeta roja de Araujo en el minuto 30 de partido condenó las esperanzas de los culés. Joao Cancelo tampoco tuvo una buena actuación e hizo el penalti que dio lugar al tercer tanto de los franceses.

El lateral cedido por el Manchester City denunció las amenazas que ha recibido él y su familia, después de la eliminatoria de la Liga de Campeones en una entrevista para ESPN. "Hay comentarios en Instagram que desean la muerte a mi hija por nacer. No me lo dicen a la cara, porque entonces tendríamos un problema. Insultan a mi mujer, a mi hijo e incluso a mi hija por nacer", explicó Joao Cancelo.

"Está claro que el mundo actual es cruel. Desear la muerte de un bebé es una cosa muy grave. Que me critiquen como jugador como hizo Ferdinand, me gustará o no, pero que hablen mal de mi familia...Que hablen mal de mí como jugador, pero no como persona", añadió.

Joao Cancelo habló sobre la acción del penalti sobre Dembélé, que acabó en el primer gol de Mbappé. "Fue una acción infantil porque no estaba en el partido. No puedo podía parar de darle vueltas a la cabeza cuando no hago bien mi trabajo", aseguró el lateral.