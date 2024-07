El amargo debut olímpico de Pau Cubarsí: Penalti, amarilla, y sustitución al descanso

El central del FC Barcelona y de la selección española olímpica, Pau Cubarsí, no tuvo su mejor debut en unos Juegos de París que, por edad, no le esperaban. Fue titular en el primer partido de España, cumpliendo a sus 17 años, un sueño que terminó con mal sabor de boca al ser sustituido al descanso después de cometer un penalti y ver una cartulina amarilla en los primeros instantes.

Santi Denia acostumbra a jugar con un central diestro, y otro zurdo. Sin embargo, para el estreno contra Uzbekistán, apostó por dos centrales diestros, Eric Garcia y el propio Cubarsí. Jon Pacheco, único central zurdo de esta selección, tuvo que ver el inicio de los Juegos desde el banquillo.

Uzbekistán - España

La pareja no estuvo contundente desde el principio del encuentro, aunque en su caso, Eric García supo tirar de recursos y su ya dilatada experiencia para imponerse en los duelos a un Eldor Shomurodov más corpulento.

No fue de la misma manera para Cubarsí, quien en el minuto 7 se confió, erró en la salida de balón, y cometió una falta sobre Jasurbek Jaloliddinov que le costó la cartulina amarilla. Un mal comienzo que termino resultando en una pérdida de confianza para el resto de la primera mitad.

En una España a la que le costó la salida de balón, sobre todo en la primera mitad, Cubarsí no pudo aprovechar una de sus grandes cualidades, como es jugar desde atrás.

Sin embargo, la falta de precisión no fue el aspecto que más expuso al joven central culé, el cual quedó sobre todo señalado en el penalti que cometió sobre Muhammadkodir Hamraliev, quien, eso sí, con un ligero agarrón, se fue al suelo cuando el balón estaba ya lejos de su zona de actuación. No obstante, el colegiado mauritano, Beida Dahane, señaló penalti y rápidamente Santi Denia mandó calentar a Jon Pacheco, para volver a su plan habitual de jugar con un central zurdo por la izquierda.

Cambiado al descanso, Pau Cubarsí no pudo aprovechar al 100% su estreno en unos Juegos Olímpicos en los que se ganó el puesto tras tirar la puerta abajo con 17 años en el Barcelona, jugando en Liga y Liga de Campeones.

“Estoy disfrutando al máximo porque es lo que me gusta. Siempre he querido estar aquí. Hace un año no hubiera imaginado estar aquí, la verdad”, dijo el día antes del partido contra Uzbekistan.

Cubarsí es el futbolista más joven de los Juegos Olímpicos, seguido por el argentino Claudio Echeverri, de 18 años. Su meta debería haber estado en Los Ángeles 2028, pero su precocidad le ha hecho participar en París 2024 e incluso quedarse a las puertas de disputar la Eurocopa con la selección española absoluta.