Alex de Miñaur pide la ayuda de las redes sociales para buscar a un niño en Roland Garros

Alex de Miñaur pide ayuda en sus redes sociales. El tenista australiano necesita saber la identidad de un niño que estuvo viéndole en la grada este sábado durante su partido de 1/16 de final en Roland Garros frente al alemán Struff.

De Miñaur remontó el primer set, que ganó el alemán, y terminó imponiéndose con un marcador de 4-6, 6-4, 6-3 y 6-3, tras 2 horas y 58 minutos de partido.

El australiano se medirá en octavos de final al ruso Dennis Medvedev, el número 5 del ranking ATP. El duelo está programado para este domingo, 2 de junio en el primer turno, a las 11 de la mañana.

De Miñaur hizo un 'retuit' de una publicación que realizó Roland Garros desde su cuenta oficial. En ella, se le ve al tenista ejecutando algunos golpes durante su partido frente a Struff, pero la cámara se fija en un aficionado de corta edad que está en la grada.

En el vídeo, se acaba viendo cómo De Miñaur, cuando consigue la victoria, se dirige a la grada para abrazarse a ese pequeño aficionado que estuvo animándole durante todo el partido.

I need to find the name of this legend!!! Message me on instagram, I need you for the next round ?????? https://t.co/VCOvzXmTWh