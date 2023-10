Alerta de la FIA por las "condiciones climatológicas extremas" que afectaron al Gran Premio de Catar

Las condiciones climatológicas en las que se desarrolló este domingo el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 fueron "extremas". Durante la retransmisión de la carrera, en Tiempo de Juego, Carlos Miquel advirtió de que el circuito de Losail era un horno por el que se desplazaban los pilotos en el que no corría el aire y el nivel de humedad era altísimo.

Esa situación provocó que varios pilotos acabasen extenuados. Esteban Ocon vomitó dentro del casco. Logan Sargeant se retiró tras encontrarse mal por culpa de una deshidratación severa, y tuvo que caminar con ayuda dentro del box de su equipo. Lando Norris y George Russell tuvieron que correr con la visera del casco abierta para que les entrara algo de aire, y Oscar Piastri cayó fundido al pie del podio tras la ceremonia.

Por todo ello, la FIA ha reaccionado con un comunicado al respecto

La FIA asegura en un comunicado publicado en la noche del lunes que "observa con preocupación que la temperatura y la humedad extremas durante el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 tuvieron un impacto en el bienestar de los pilotos. Aunque sean deportistas de élite, no se debe esperar que compitan en condiciones que puedan poner en peligro su salud o seguridad".

We will be working with @F1 to avoid a repeat of extreme conditions such as those experienced by drivers during the #QatarGPhttps://t.co/SmztyiTXZk