Aleix Espargaró se regala la pole en Montmeló tras anunciar su retirada

El piloto español Aleix Espargaró (Aprilia) ha logrado este sábado la pole para las carreras de MotoGP del Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, mientras que el líder de la categoría, Jorge Martín (Ducati), comenzará sexto y Marc Márquez (Ducati), que no pudo avanzar a la Q2, lo hará decimocuarto.

Con un crono de 1:38.190, récord absoluto de la pista, el de Granollers, que esta misma semana anunció su retirada a final de temporada, confirmó su excelente fin de semana después de dominar los libres del viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya y firmó su primera pole desde el Gran Premio de España de 2023.

@25RaulFernandez to start from 3rd on the grid!



Race Direction confirms that his lap has been reinstated after being cancelled due to yellow flags #CatalanGP