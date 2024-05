Aleix Espargaró se baja de la moto a finales de 2024

El piloto español Aleix Espargaró (Aprilia) anunció este jueves desde el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde este fin de semana se disputa el GP Catalunya de MotoGP, que se retirará al término del Mundial 2024 tras 20 temporadas como profesional y con más de 250 carreras en la categoría reina.

"Al final de esta temporada me retiraré como piloto de MotoGP, ha sido una gran carrera. Lo anuncio en un circuito muy especial para mí, donde empecé a correr de pequeño y donde el año pasado culminé un sueño", anunció ante los medios en la sala de prensa del Circuit.

Showing gratitude and love in an immensely important moment for @aleixespargaro ??



El Capitan got very emotional thanking his family ??#GrazieCapitanopic.twitter.com/vLoYt82LcJ