Aleix Espargaró y su enfrentamiento con Morbidelli: "Cruzó para mí una línea muy sagrada, mis hijos"

El piloto italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que fue agredido en pista durante los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Losail, ha criticado duramente la actitud y el comportamiento del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Franco Morbidelli, durante los entrenamientos en el GP de CatarEFE

Es difícil de asumir, pero lo asumo y los comisarios han estado analizando todo y han tomado las medidas que han creído oportunas, pero según lo veo yo, no hicieron nada, porque lo que hicieron en realidad fue ponerle a mi lado para la carrera del domingo y hacerle correr en el 'sprint' como si no hubiera pasado nada; para mí no han hecho nada, ya que lo que ha hecho es una falta de respeto tan grande hacia otro piloto que en otros deportes se habría tratado de forma muy diferente; pero no pasa nada y sigo adelante", comentó indignado Morbidelli.

"Darle un tortazo a un piloto que está ralentizando la marcha, porque hay una bandera amarilla y que te está diciendo que estés tranquilo... ¿Qué tipo de reacción es esa? Creo que todos pensamos que Aleix tiene un problema. Los que trabajan con él y los que han visto todo lo que ha hecho durante su carrera lo saben, porque hay más episodios de los que necesita avergonzarse que de otra cosa. Muchos más", reconoció el piloto italiano.

Aleix Espargaró respondió

Después de la carrera del domingo, que se reitó por dolor, y a vueltas nuevamente con su 'incidente', el sábado, con el italiano Franco Morbidelli, Aleix recalcó: "Mi versión no cambia, obviamente, me equivoqué, mi salida fue absolutamente nefasta y os puedo dar mi palabra de que nunca le quise dar en el casco, le quise apartar".

Aleix Espargaró, durante los entrenamientos en el GP de CatarEFE

"Si sólo ves la parte final me merezco esa sanción, no la voy a discutir, es muy feo, y ya sé que me voy a comer ahora mucho ‘hate’, porque está muy feo lo que hice, lo reconozco, pero es un poco injusto porque Franco lleva un año y medio paseándose por los circuitos, cada carrera molesta a uno u a otro, casi me caigo dos veces porque se iba paseando, y cuando yo quise entrar en la pista otra vez él se puso en plan matón, sin dejarme entrar en el piano. Y yo ahí perdí los nervios", recuerda.

"La semana pasada llamó perro a Marc con la mano… Sí, yo me equivoqué mucho con mi reacción, me sabe muy mal por mí, por mi equipo, por mi familia, pero no vale, creo, mirar sólo la última parte. Y luego lo que realmente me jodió muchísimo es que en sus declaraciones metiera a mi familia y a mis hijos, ahí cruzó para mí una línea muy sagrada", afirmó enojado el piloto de Aprilia.