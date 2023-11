El alegato de Joseba Larrañaga a favor de la cantera tras el genial trabajo de la Real en Champions

El triunfo de la Real Sociedad frente al Benfica, que le sirvió al equipo de Imanol Alguacil para clasificarse, faltando dos jornadas de la fase de grupos, para octavos de final de la Champions League, le ha inspirado a Joseba Larrañaga para hacer un alegato a ultranza de las canteras en el fútbol español

"Siempre decimos que hay que apostar por la gente joven porque tiene calidad. Pero no hay que fijarse solo en ellos cuando la situación económica aprieta tanto que no tienes otro recurso que mirar a las categorías inferiores. Debería ser algo cultural, algo que fuera en la esencia de nuestro fútbol, y que desgraciadamente no lo es porque nos interesa mucho más mirar hacia afuera y traer a gente de fuera escondiendo, por supuesto, todos los intereses creados en los fichajes de muchos jugadores que no valen absolutamente para nada, pero en cuyos movimientos se producen transacciones económicas suculentas", argumentó Larrañaga.

Lisbon (Portugal), 24/10/2023.- Real Sociedad's head coach Imanol Alguacil during their UEFA Champions League group D stage match with Benfica at Luz Stadium, Lisbon, Portugal, 24 October 2023. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/TIAGO PETINGA





Y es que en el partido de esta semana, la Real Sociedad ganó al Benfica con siete futbolistas criados en Zubieta en el once titular, un detalle que no pasó desapercibidos para muchos aficionados -tal como hicieron saber a través de las redes sociales- y que, de alguna manera, les llena de orgullo: "Provoca muchísima más ilusión que los demás en los aficionados, lo sientes como algo mucho más tuyo que si vienen jugadores extranjeros".

La satisfacción de Alguacil

Imanol Alguacil, a la pregunta de por qué el Benfica había hecho un mal partido en Anoeta, respondió que "porque en frente ha tenido a un equipo que en todos los sentidos ha estado por encima de un gran club como el Benfica".

Imanol Alguacil, a su llegada con la Real Sociedad al Estadio Da Luz (FOTO: Real Sociedad)



"Hemos estado a un gran nivel tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva" valoró Alguacil sobre el partido tan redondo de su equipo.



Alguacil recalcó que todo es más sencillo con la plantilla que tiene, y subrayó de que tiene la suerte de tener un equipo que "va a muerte en cada acción".



Y es que la Real Sociedad atraviesa un estado de forma excepcional, sobre todo en Liga de Campeones, algo que recalcó el míster de Orio, ya que "el equipo está compitiendo a un nivel que es una auténtica locura. Se nos han escapado partidos, es cierto, pero es increíble como compite partido tras partido".



Sobre el lanzamiento de bengalas por parte de los radicales lisboetas a la afición local, el técnico realista lamentó que este tipo de cosas "sucedan en el fútbol. Ojalá que los aficionados que se han visto afectados estén bien y ojalá sea la última".



Queda un encuentro antes de irse al parón de selecciones y Alguacil ya tuvo la mirada en su próximo objetivo, el Almería, al que quiere vencer para irse "felices" antes de la fecha FIFA.

Una última reflexión de Larrañaga: "¿Qué podríamos decir de las canteras del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid o de cualquiera de los otros grandes clubes mundiales, si la Real Sociedad ha sido capaz de todo esto?"