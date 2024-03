Alcaraz vive un plácido debut en Miami

El tenista español Carlos Alcaraz venció por 6-2 y 6-1 a su compatriota Roberto Carballés y se clasificó para los dieciseisavos de final del torneo de Miami (Florida, EE.UU.), segundo Masters 1.000 de la temporada en la ATP y que se disputa sobre pista dura. En el Hard Rock Stadium, se vio una gran imagen de Alcaraz desde el inicio.

Al resto, el murciano se colocó 15-40 y aprovechó la tesitura de inmediato. Consolidó esa renta con su primer turno de servicio, salvando tres bolas de 'break' gracias a su intimidación y su talento en la red. Tras haber malgastado ese 0-40, Carballés no disfrutó de más opciones de quiebre en todo el primer set. Para colmo, en el quinto juego cometió dos dobles faltas que le hicieron perder otro servicio (4-1) e ir contra la tempestad de un rival acertado en su 'drive' y con voleas letales.

Una decena de puntos ganó Alcaraz con subidas a media pista, si bien el tinerfeño peloteó la primera manga completa sobre la línea de fondo. Al descanso entre sets, el de El Palmar estaba tan relajado que canturreó una versión del tema 'Suavemente', de Elvis Crespo, que sonaba por megafonía.

Y de modo suave arrancó el segundo set para él, situándose 30-40 y zanjando el 'break' con una fuerte derecha invertida paralela. El cabeza de serie nº 1 en este torneo consolidó esa rotura 'ipso facto' y estiró el marcador hasta el 3-1, a las puertas del juego más largo del partido. Casi 13 minutos duró, con golpes vistosos y de muchos tipos por ambas partes.

Carballés salvó una bola de quiebre con un remate, luego se adelantó con una preciosa dejada que enlazó con un globo sutil y más tarde hizo otro 'smash' bien coordinado para Ventaja-40; aun así, el de El Palmar respondió con tiros de quilates a su contrincante, que mandó una derecha al pasillo de dobles por muy poco, en lo que pudo ser ya su sentencia.

El murciano afianzó la ruptura sin problemas (5-1) y apenas esperó para amarrar el triunfo en el juego siguiente, al resto. Después de una hora y 26 minutos, el nº 2 del ranking mundial pasó a la tercera ronda, donde se medirá al galo Gael Monfils, número 47 del mundo, que remontó este sábado al australiano Jordan Thompson (34) por 6-7(3), 6-1 y 6-2 en dos horas y 14 minutos. Alcaraz ganó a Monfils el único precedente entre ambos hasta ahora, que tuvo lugar en los octavos de final de Indian Wells de 2022.

Davidovich pasa ronda ante el chino Shang

El español Alejandro Davidovich dejó atrás el disgusto vivido en Indian Wells, cuando fue eliminado a las primeras de cambio por el francés Arthur Fils, y ganó por 6-3 y 7-5 al chino Juncheng Shang para avanzar a la tercera ronda del Miami Open. Davidovich comenzó el torneo directamente en la segunda ronda como vigésimo séptimo cabeza de serie y necesitó una hora y 44 minutos para ganar a Shang (n.124).

El español anuló las cuatro bolas de rotura concedidas al jugador chino e hizo buena una rotura por set para blindar su billete para la tercera ronda. Davidovich se enfrentará en la tercera ronda al noruego Casper Ruud que ganó al francés Luca Van Assche en tres sets (7-6, 1-6 y 6-1). Quien se despidió fue Roberto Bautista, que cayó ante el estadounidense Sebastian Korda por 6-7, 6-3 y 6-4.

Resto de la jornada

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del mundo, cayó este sábado por 6-4, 1-6 y 6-1 ante la ucraniana Anhelina Kalinina y se despidió en la tercera ronda, con mucho nerviosismo y destrozando su raqueta tras la derrota. Sabalenka, campeona del Abierto de Australia, vivió una semana muy complicada por razones personales, después de que su exnovio fuera hallado muerto en un hotel de Miami.

La bielorrusa, que definió esta muerte como "una tragedia impensable" en un mensaje en sus redes sociales el pasado miércoles, decidió competir igualmente en el Miami Open y debutó con victoria el viernes sobre la española Paula Badosa. Se topó este sábado con Kalinina, número 36 del ránking mundial, tras dos horas y tres minutos, pagando su nerviosismo en el tercer set.

El ruso Daniil Medvedev, número cuatro del mundo y defensor del título, ganó por 6-4 y 6-2 en una hora y veinte al húngaro Marton Fucsovics, sin conceder rotura alguna. En el circuito WTA, Swiatek, reciente campeona en Indian Wells, tardó apenas 68 minutos para ganar por 6-1 y 6-1 a la italiana Camila Giorgi, número 108 de la clasificación. En la tercera ronda le espera la checa Linda Noskova (31).

El italiano Jannik Sinner completó el trabajo comenzado el viernes, antes de la interrupción por lluvia, y ganó por 6-3 y 6-4 a su compatriota Andrea Vavassori en el Miami Open, en el que el canadiense Denis Shapovalov eliminó con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-4). El británico Andy Murray (n.60) ganó una batalla de dos horas y quince minutos al argentino Tomás Etcheverry (n.30) por 7-6 y 6-4.