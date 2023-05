Carlos Alcaraz, en Tiempo de Juego: "El plan, de momento, es ir a Roma"

Carlos Alcaraz ha revalido título este domingo en el Mutua Madrid Open después de derrotar al alemán Struff en tres sets (6-4, 3-6 y 6-3). El murciano conquistaba el cuarto Másters 1.000 de su carrera a los 20 años y pasaba por los micrófonos de El Partidazo de COPE. Ha confirmado que su intención es acudir a Roma y ha explicado el por qué del mensaje a su madre en la cámara tras la victoria.

¿Por qué ese saludo al público al comenzar a hablar?

Ha sido un saludo que creo que le ha hecho ilusión a toda la gente allí presente ‘cómo están los máquinas, estamos todos bien, eso es lo más importante.

El mensaje a su madre en la cámara y en el discurso

He tenido la oportunidad de verla un ratito porque después del partido tenía muchísimas cosas que hacer, pero le ha emocionado, no he podido comprarle nada y era lo único que podía hacerle y me alegro que le haya gustado. Más adelante no creo que le importe no haberle podido comprar nada.

¿Las has pasado canutas en la final?

Ha habido un momento en que lo he visto complicado. Sobre todo al principio del tercer set cuando ha tenido opciones para hacerme break. Ha estado justo y ahí si lo he visto un poco complicado.

El apoyo del público de Madrid

Había que apoyarse en la gente, había que tener al público en mi favor, que la gente esté apoyándome, detrás de mía y había que hacer cualquier cosa para salir adelante. Siempre he dicho que es muy importante que en los momentos difíciles la gente te ayuda a levantarte y a sobreponerte a esos problemas y para mí es muy importante.

Momento más bonito del torneo

No sabría decirte, no sé si el de la tarta, el de levantar el trofeo… o probablemente el abrazo con mi madre cuando nos hemos hecho la foto. Es complicado quedarse con uno.

¿Físicamente cómo estás?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora mismo estoy bien, después de la final y la exigencia del torneo estoy un poco cansado, obviamente, pero nada fuera de lo normal.

¿Vas a ir a Roma?

Ese es el plan. De momento si.

Y después París, ¿quieres que esté Rafa, aunque sin él el camino sería más fácil?

Si, obviamente. Tanto yo, como todos los jugadores como todos los amantes del tenis queremos que esté Rafa en todos los torneos. Para mí es un placer poder compartir torneo con Rafa. Se pierde Roma, pero espero que esté en París a su 100%.

¿Vas a París a ganar?

Yo voy a todos los torneos pensando que voy a ganar. Si voy a un torneo a medias, para eso no nos esforzamos para ir.

¿De todos los famosos con los que te has hecho fotos con quién te ha hecho más ilusión?

No sabría decirte. Me han hecho mucha ilusión todos. Todos son grandes ídolos a nivel de España y a nivel mundial.