Aitana Bonmatí ficha por Adidas y estrenará sus 'Predator' a medida en los Juegos Olímpicos

La marca alemana Adidas ha anunciado este domingo "una asociación a largo plazo" con Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona y de la selección española, actual The Best y Balón de Oro del fútbol practicado por mujeres.

Según un comunicado de la empresa, la mediocampista catalana vestirá 'Predator'. Comenzará esta 'alianza' con unas botas hechas a medida en los Juegos Olímpicos de París, en los que debutará el equipo nacional, vigente campeón mundial y de la Liga de Naciones con aportación destacada de Aitana, que lo ha ganado todo también con el conjunto azulgrana.

