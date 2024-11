La agresión sin sentido de Grant Williams a su amigo Tatum: "Lo golpeó como si fuera una jugada de fútbol americano"

charlotte HORNETS, 109 - boston CELTICS, 124

Los Celtics (5-1), vigentes campeones de la NBA, se recuperaron de su primera derrota de la temporada ganando en Charlotte sin brillo, pero con 32 puntos y 11 rebotes de Jayson Tatum y 25 puntos y 6 rebotes de Jaylen Brown.

LaMelo Ball (31 puntos) fue el más productivo de unos Hornets (2-3) en los que fueron expulsados en el último cuarto Grant Williams (por un duro empujón fuera de lugar a su excompañero Tatum) y Miles Bridges. Todo ocurrió cuando a falta de 2 minutos para el final los Celtics ganaban 105-114. En un contrataque de Boston Williams cargó contra Tatum en una jugada sin sentido en el centro de la cancha.

La estrella de los campeones de la NBA rodó por los suelos mientras jugadores de uno y otro equipo se acercaban al lugar y se hacía sentir la tensión. Lo curioso es que Grant Williams, al que se expulsó con una falta fragante de tipo 2 que le puede costar una suspensión de la NBA, y Tatum han sido compañeros entre 2019 y 2023.

El jugador de los Celtics se mordió la lengua y no quiso hablar de la acción, pero si lo hizo su compañero Jaylen Brown: "Lo golpeó como si fuera una jugada de fútbol americano. Como si Ray Lewisse hubiese cruzado en su camino o algo así. Es lo que es. Grant sabe que no es así. Pensé que JT y Grant eran amigos... Supongo que no".

Grant Williams reconoció que fue una falta dura, pero negó que golpeara a Tatum de forma intencionada: "No estoy tratando de lastimar a nadie. Todos sabemos que Jayson Tatum es uno de mis amigos más cercanos en la liga. Jaylen Brown lo exagera un poco, pero entiendo que está tratando de proteger a su compañero de equipo. Pero ese es mi perro. No importa lo que pase, lo cuido... No hay mala intención ni ningún problema con eso".