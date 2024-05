Como en todo descenso, se viven momentos difíciles e incluso alguno tenso como lo que pasó anoche a las afueras del Nuevo Mirandilla del Cádiz.

El conjunto gaditano no pasó del 0-0 ante Las Palmas y con ello se confirmó matemáticamente su descenso a Segunda División. A la salida de los jugadores se encontraban algunos aficionados y uno de esos seguidores llamó "pesetero" al centrocampista Alex Fernández que provocó la reacción de este como se puede ver en los vídeos compartidos en redes sociales.

El jugador madrileño, que llegó al Cádiz en el año 2017 procedente del Elche, estacionó el vehículo al escuchar esos gritos contra él y se puso a hablar con el aficionado para pedirle explicaciones.

El aficionado le volvió a repetir "pesetero", y Alex le respondió: "¿Lo del Betis a qué viene ahora?", y el seguidor le contestó: "Porque te vas al Betis, pesetero", mientras Alex volvió a preguntar: "¿Quién se va al Betis?"

"Estamos todos muy jodidos eh", señalaba Alex Fernández que tiene contrato con el conjunto gaditano hasta junio de 2025.

A la vez que ocurría toda esta escena, decenas de seguidores que se encontraban en ese lugar salieron en defensa de Alex por ser "el único que da la cara". El jugador del Cádiz se retiró y volvió a su vehículo acompañado por miembros de seguridad.

El Cádiz, lastrado por medio año sin ganar

El empate a cero del último partido contra Las Palmas certificó que ningún equipo pueda ser alcanzado en la clasificación por los gaditanos, que bajan antes de la última fecha, en la que se enfrentarán el sábado próximo a otro descendido, el Almería.

Desde la cuarta jornada a la vigésimo octava, el Cádiz no ganó un partido. El 1 de septiembre lo hizo ante el Villarreal (3-1) en el estadio Nuevo Mirandilla y hasta el 9 de marzo no pudo volver a vencer, otra vez en su estadio ante el Atlético de Madrid (2-0). Mucho antes había caído a puestos de descenso, de los que no salió. Ha pasado ahí la mitad de la Liga, desde la jornada 19.

Esto propició que se buscara la reacción con el cambio de entrenador, al sustituir el argentino Mauricio Pellegrino al catalán Sergio González, artífice de la salvación las dos temporadas anteriores. El técnico nacido en la localidad de Leones hace 52 años, con experiencia en España al haber entrenado antes al Valencia, Alavés y Leganés, mejoró los números de su antecesor. Sin embargo, este crecimiento no le ha dado la suficiente renta al Cádiz para salvarse.

