La afición del Valencia explota: Pañuelos, insultos y el coche de Baraja perseguido por la calle

El Valencia firmó este sábado el peor arranque liguero de su historia tras perder ante el Rayo Vallecano en Mestalla y sigue con 10 puntos a estas alturas de temporada. El equipo de Rubén Baraja supera así la marca de 11 puntos en 14 jornadas del Valencia de la campaña 1997-98, que a estas alturas había sumado 3 triunfos, 2 empates y 9 derrotas, mejores números que los de este inicio de campaña en el que el club acumula 2 victorias, 4 empates y 8 partidos perdidos, tres de ellos en casa.

El equipo es penúltimo y está a tres puntos de la salvación, que marca el Getafe con 13 y un partido más. La de este sábado fue la gota que colmó el vaso y desbordó la paciencia de una afición que llevaba mucho tiempo harta del propietario Peter Lim y ahora se ha cansado también del equipo: pitos, pañolada, cánticos de 'jugadores mercenarios', insultos y hasta lamentables imágenes de aficionados persiguiendo el coche de Rubén Baraja. Un papelón.

la afición del valencia no puede más

La crisis del Valencia es muy grande y no parece que el equipo sea capaz de cambiar su mala dinámica. Incapaz de anotar, suma sólo 13 goles a favor y ni siquiera el cambio de sistema ha impedido que deje de recibir goles, pues acumula 22 tantos en contra, con unos datos sólo mejores que el colista Real Valladolid.

Los jugadores se acercaron este sábado a la grada de animación, conocida como 'la curva', tras la derrota contra el Rayo Vallecano en un partido en el que ese sector cantó cánticos como “jugadores, mercenarios” y “está camiseta no la merecéis”. “Pipo, vete ya” fue un cántico que se escuchó en repetidas ocasiones, si bien fue solo un sector de la grada, después de un partido en el que se notó un ambiente primero frío y luego incendiado, en el que se dejaba sentir la desesperación de la afición en cada jugada.

Movistar Pañuelos en las gradas de Mestalla tras la derrota ante el Rayo.

baraja y los jugadores dan la cara

Baraja, afirmó sobre su continuidad en el club que “¿estás loco o qué? Abandonar… No sé si me conocéis, pero yo no abandono. Mi obsesión es cambiar la situación, no va en mi carácter aflojar”. El técnico valencianista dijo que “no se le puede pedir más a la afición” y sobre los cánticos de un sector de “Pipo, vete ya”, dijo que “no los he escuchado. Es jodido cuando sientes el club y ves que el resultado no sale. Tengo que convivir con que pongan en duda mi valencianismo y mi trabajo”.

Luis Rioja aseguró que no están “demostrando ser jugadores de Primera ni llevar” el escudo del Valencia, pero pidió a la afición “confiar hasta el final”, porque es en ese momento “cuando se dan las notas”. Así, señaló a Movistar, sobre la pitada que se llevaron al final del encuentro, que los aficionados “llevan razón” y que “los resultados hablan por sí solos, porque las estadísticas están ahí”.

Movistar Los jugadores del Valencia hablan con miembros de la grada de animación.

Al término del partido, varios aficionados esperaron al técnico y los jugadores en las inmediaciones del estadio para pedirles explicaciones y se vivieron momentos de tensión. Tal y como captó la televisión autonómica À Punt, los momentos de máxima tensión se vivieron cuando salieron Luis Rioja y Rubén Baraja. La seguridad privada del club evitó que un aficionado atacara al futbolista che, mientras que el entrenador, en su coche, fue perseguido por un grupo de seguidores por la Avenida de Suecia