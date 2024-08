La advertencia de Santi Cañizares a Carlo Ancelotti por la actitud de varios jugadores: "Equilibrio"

El Real Madrid ha conseguido este domingo la primera victoria de la temporada contra el Valladolid (3-0). Pero el partido del conjunto blanco no fue brillante. Los goles de Valverde, Brahim y Endric sirvieron al conjunto madridista para resolver un encuentro incómodo y dar a Kylian Mbappé un plácido debut en el Santiago Bernabéu.

Y si algo quedó claro a la conclusión del partido es que tanto al feudo blanco como a Carlo Ancelotti no gustaron algunas actitudes de sus jugadores. Los seguidores pitaron en determinados momentos del duelo y el italiano se mostró crítico con algunos de sus futbolistas en rueda de prensa.

Ancelotti pide "responsabilidad" a sus jugadores

La sorpresa del brasileño Vinícius Jr. cuando vio su número como uno de los cambios en la recta final del partido del Real Madrid ante el Real Valladolid y su gesto de queja al llegar al banquillo, tuvo respuesta del técnico Carlo Ancelotti, que pidió "más responsabilidad" a sus jugadores.



No le gustó el cambio a Vinícius pese a que llegó en el minuto 85, dejando su puesto a Dani Ceballos, un minuto de que fuese sustituido Kylian Mbappé por Endrick. Rodrygo había sido el primero del tridente ofensivo en ser retirado del campo por Luka Modric en el 69.

MADRID, 25/08/2024.- El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti durante el partido de la segunda jornada de Liga que Real Madrid y Real Valladolid disputan esta tarde en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Tampoco debió gustarle a Ancelotti la reacción de Vinícius. Y aunque no fue preguntado por esta situación en rueda de prensa, la cuestión era sobre la presión que puede sentir para dejar con pocos minutos a Brahim Díaz o Endrick tras su buen rendimiento ante el Valladolid, y el técnico italiano aprovechó para lanzar un mensaje.



"Presionado para nada, estoy muy contento de que los que tienen menos minutos están listos y aprovechan los minutos que les doy. No hay ninguna presión, hacer las alineaciones siempre es complicado. Un ejemplo es Lucas Vázquez, que en los entrenamientos siempre es de los mejores y no ha jugado", reflexionó.

"Hacer las alineaciones es muy complicado, es difícil y me molesta, me da tristeza elegir, pero es mi responsabilidad escoger a once para empezar el partido. Con este calor los jugadores se cansan y creo que sería correcto que levanten la mano, pero nunca ha pasado en 40 años y tengo que elegir los que pienso que están cansados, aunque puede que sean los más frescos en el campo", insistió.

MADRID, 25/08/2024.- El delanterofrancés del Real Madrid Kylian Mbappé conversa con su compañero, el brasileño Vinicius jr. (d) durante el partido de la segunda jornada de Liga que Real Madrid y Real Valladolid disputan esta tarde en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Chema Moya

Y dijo para sentenciar el preparador italiano: "Creo que los jugadores deben tener más responsabilidad en ese sentido porque tengo más recursos en el banquillo, jugadores que están bien y que merecen jugar. Lo digo aquí porque ya lo he hablado con ellos en el vestuario".

La opinión de Santi Cañizares

Santi Cañizares quiso dar su opinión sobre el mensaje que Carlo Ancelotti ha lanzado en la rueda de prensa posterior al partido. "Imagino que Carlo Ancelotti, en la negociación con los jugadores, pidió a sus pupilos correr en defensa cuando jueguen", empezó comentando el exfutbolista.

Y añadió: "Hoy ha asumido el riesgo poniendo a dos centrocampistas y cuatro delanteros. Pero en un equipo a veces los futbolistas corren en función de lo que corra el compañero de al lado. Y seguramente Ancelotti terminará equilibrando al equipo".

"Y si no lo hace, el equipo se partirá, estará perezoso como en estos dos partidos, sufrirá y al final al que echarán es a él", dijo para sentenciar.

Siro López se unió al debate y concluyó afirmando: "El que tiene que ver el cansancio en los jugadores en Ancelotti y tanto en Mallorca como hoy, contra el Valladolid, Vinicius estaba pidiendo el cambio mucho antes".

