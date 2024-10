La advertencia de Jero García sobre el peligro de que el boxeo deje de ser olímpico: "Sentido común"

El boxeo corre serio riesgo de dejar de ser deporte olímpico. De hecho, ahora mismo, no pasa por los planes del COI que el boxeo (amateur) sea disciplina olímpica en los próximos Juegos del verano de 2028, en Los Ángeles (Estados Unidos).

El problema no es de ahora. El origen del conflicto se sitúa años atrás, en 2016, con motivo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en Brasil, cuando el COI decide expulsar a la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo) por un desacuerdo por cuestiones arbitrales o, como prefiere llamar Jero García, exboxeador y colaborador de El Partidazo de COPE, "mamoneos arbitrales".

"Son mamoneos arbitrales que no solo hay en los Juegos Olímpicos, sino en todos los lados: desde los Juegos Olímpicos hasta en las veladas de barrio", denunció Jero en una larga reflexión que compartió este domingo en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Jero cree que el boxeo adolece, en ocasiones, de un arbitraje inadecuado "por intereses, por ignorancia o porque muchas veces, desgraciadamente, nos ponen árbitros que no tienen ni p*** idea. Con el agravante que tiene de que están jugando con la integridad de estos deportistas".

Y como consecuencia de que no siempre arbitran los más adecuados se dan situaciones como la que denuncia el exboxeador: "Lo que no me gusta en ningún deporte es que el infractor de una determinada acción, que encima puede traer un peligro para su rival, sea el beneficiado de todo esto".

Y pone por ejemplo un combate amateur como los que se celebran en los Juegos Olímpicos, donde cinco árbitros ponen las notas de 10 y 9 (ganador y perdedor) a los púgiles durante tres asaltos: "Tú estás dando un 10 al ganador, un 9 al perdedor, pero aparecen puntos negativos, normalmente por infracciones reiterativas de uno de los púgiles. Entonces, si tú en un asalto le llamas la atención a un boxeador porque está cometiendo infracciones que a él le benefician para meter sus golpes, y en un momento determinado por la debida acumulación de esas infracciones le quitas un punto, por lógica y sentido común, ese asalto nunca lo puede ganar el infractor".

Sin embargo, la realidad es difente. Lo que Jero García denuncia es que un boxeador pueda ganar un combate a pesar de cometer infracciones, algo que no debería permitirse jamás porque "estamos jugando con la integridad de las personas", y denuncia que con esta forma de puntuar la salud de los deportistas corra riesgos.

"En un deporte como el boxeo, si tú te saltas las reglas, haces daño a tu rival. Entonces, yo creo que el estamento arbitral es el 'culpable' de que posiblemente nos quedemos sin boxeo olímpico en los futuros Juegos Olímpicos", denunció.

"¡Estamos jugando con la integridad de las personas!", insistió en torno a la misma idea: "Si hay un infractor que comete irregularidades y que puede dañar a su rival, nunca, jamás, por sentido común, por lógica, puede ganar ese asalto. Que no lo digo yo, lo dice el sentido común".

Y es que puede darse el caso de que un boxeador haya perdido dos asaltos y en el tercero le quiten a su rival un punto por reiteradas anomalías: "Encima que le quitan un punto, le haces ganador. ¡No tiene sentido! Es una controversia que no tiene absolutamente ningún sentido".

Por ese motivo, el boxeo corre serio peligo: "Nos estamos cargando el boxeo con estas gilipolleces. Por favor, en boxeo o en cualquier deporte, nunca se puede beneficiar al infractor", concluyó.