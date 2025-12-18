Abren un expediente sancionador al CD Guadalajara por la grada supletoria del partido de Copa frente al Barcelona

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado un procedimiento sancionador grave contra el Club Deportivo Guadalajara por la instalación de tres módulos de gradas supletorias en el estadio Pedro Escartín para el partido de la Copa del Rey ante el Barcelona sin contar con la preceptiva licencia municipal.

Según un decreto firmado por la Concejalía de Urbanismo, al que tuvo acceso EFE, se abre expediente por la instalación de gradas supletorias sin contar con la preceptiva licencia municipal.

Los actos son constitutivos de una infracción urbanística prevista en el artículo 165 de Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), calificada como grave y sancionada con una multa de 6.001 a 150.000 según se determine en la instrucción.

En concreto, el decreto señala al interesado que le correspondería una sanción de 78.000 euros correspondiente al grado medio.

El Club Deportivo Guadalajara tiene 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas, o también puede reconocer voluntariamente su responsabilidad y se le aplicaría una reducción del 20% del importe de la sanción propuesta, por lo que ascendería a 62.400 euros.

Esta reducción también se aplicaría si se abona directamente la sanción sin solicitar recurso.

El partido de Copa del Rey entre el Deportivo Guadalajara y el Barcelona sufrió un retraso de media hora debido a que las gradas supletorias estaban precintadas al no estar autorizada la instalación, y por unos minutos se dudó de su habilitación aunque finalmente el Consistorio lo autorizó tras completar la documentación pendiente el Club y se habilitaron las gradas.

El miércoles la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, afirmó que la seguridad primaba ante todo en el partido de fútbol, mientras que el grupo socialista en el Ayuntamiento (en la oposición) culpa al equipo de gobierno de lo sucedido y considera que el Consistorio debería haberse puesto a disposición del club para apoyar y asesorarlo de forma diligente.

A preguntas de los periodistas este jueves, el tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, manifestó que no se trata de una sanción firme, sino del inicio de un procedimiento administrativo por una obra realizada sin licencia y que una vez presentadas las alegaciones "todo será estudiado por los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento y finalizará con una resolución”.

“En este momento no podemos hablar de una sanción firme, sino del inicio de un procedimiento administrativo por una obra realizada sin licencia, exactamente igual que se haría con cualquier ciudadano o empresa. Esto garantiza que las administraciones funcionan y que nadie está por encima de la ley”, añadió.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, denunció que la alcaldesa no convocó al club a la Junta Local de Seguridad que se celebró el lunes "para abordar, precisamente, el tema de la seguridad" y "sólo se le dio aviso cuando el problema ya estaba encima", a pocas horas del inicio del encuentro.

“Tenía toda la información sobre la grada. Tenía margen y capacidad de actuar, podía haber ayudado y buscado una solución sentándose con el club, pero no lo hizo, y ha mentido, dejando solo al Deportivo Guadalajara, cargándole toda la responsabilidad de una situación que el Ayuntamiento conocía desde el inicio”, criticó la concejala en una nota de prensa.