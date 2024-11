2500 euros de multa al Xerez CD por la agresión a un árbitro y unos aficionados que desearon que su madre "se muera de cáncer"

El partido de Liga del pasado fin de semana entre el Xerez CD y la Balómpédica Linense, correspondiente al Grupo 4 de la Segunda RFEF, estuvo marcada por una serie de incidentes.

El acta del partido recogió incidentes de todo tipo, especialmente al terminar el partido, donde dos futbolistas vieron la tarjeta roja directa.

El árbitro Tierry Torres Rodríguez dio cuenta de un insulto "moro de mierda" que denunció un futbolista del Xerez por parte de un rival, un "todo ha sido por tu culpa" del técnico del equipo jerezano, un empujón que dijo haber sufrido el delegado del equipo visitante que le provocó aturdimiento y una contusión en la espalda, entre otros.

Lo más grave aparece justo al final del acta arbitral, en el apartado 'otras observaciones', donde el colegiado cuenta que uno de sus dos asistentes "fue golpeado mediante un puñetazo con fuerza en la parte posterior de la cabeza, sin tener que llegar a ser atendido, no pudiendo identificar al agresor, debido al gran tumulto de gente que se encontraba en el túnel de vestuarios. Una vez dentro del vestuario, pudimos escuchar que en el exterior había varios aficionados que gritaban a viva voz: "Tú no vas a salir vivo de aquí, ahí me muera veinte veces, ojalá se muera tu madre de cáncer pedazo de cabrón, eres un maricón de mierda".

La resolución del Juez Único de Competiciones no profesionales salda la agresión con 2500 euros de multa.