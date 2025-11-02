COPE
Podcasts
Los números de Pedro Martín
Los números de Pedro Martín

El Consultorio de Pedro Martín (02-11-2025)

Pedro Martín responde a las preguntas enviadas a tiempodejuego@cope.es.

Pedro Martín
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura8:12 min escucha

Descargar
Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking