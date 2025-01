Tebas, sobre los insultos racistas a Balde en Getafe: "Es un tema que escuchó solo él y tenemos que ver qué es lo que ha pasado"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reclamó en el Congreso competencias sancionadoras para hacer frente a las acciones de odio en el fútbol y explicó que el organismo ha interpuesto más de 40 denuncias en el ámbito penal y ha denunciado más de 560 cánticos intolerantes desde 2013.

Tebas compareció este martes en la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio de la comisión de Igualdad del Congreso, donde aseguró que la Liga "está muy concienciada" ante este problema, aunque admitió que la conducta de los clubes al respecto también debe mejorar frente a los grupos que son más proclives a tener estos comportamientos.

El Presidente de LaLiga repasó las actuaciones que lleva a cabo la patronal en esta materia, para informar tanto a clubes, aficionados y jugadores, junto a su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad yo con el Consejo Superior de Deportes, además de las actuaciones legales, en las que consideró muy importante la creación de la Fiscalía de los delitos de odio.

A la vez que hablaba Tebas en el Congreso, Alejandro Balde atendía a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Atalanta y habló de lo sucedido en el encuentro ante el Getafe.

"Fue una situación complicada, recibí varios insultos, pero porque 3 o 4 personas te insulten no hay que generalizar a todo el fútbol español. Creo que actué bien al informar. A mí que me llamen 'negro de...' no me importa. Soy negro y estoy orgulloso de ello. Me sorprende, porque el Getafe tiene un capitán negro", ha afirmado

En la rueda de prensa previa al duelo de 'Champions' contra el Atalanta, el lateral catalán ha instado a sus compañeros a denunciar, como hizo él, cuando reciban insultos racistas.

A raíz de este asunto, Tebas apuntó que siguen investigando: "El tema de Balde es un tema que escuchó solo Balde y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. A veces en las cuestiones hay... porque para eso están los directores de partido, hay más gente. Se vio si continuaba o no y parece ser que no continuaron. Pero si no, porque automáticamente se traslada un director de partido a la zona del campo donde hay"