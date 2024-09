Sara Martínez, en el micrófono de COPE: "No he sentido presión, es la primera vez que he disfrutado"

Sara Martínez logró la primera plata de la expedición española en los Juegos Paralímpicos de París. En el que se puede calificar como el último salto de su vida, ya que son los últimos Juegos que disputa, la española rememoró la plata conseguida hace tres años en Tokio.

"No ha sido el mejor salto de mi vida", reconoció en el micrófono de COPE una vez finalizada la prueba. Sin embargo, "no he sentido presión, es la primera vez que he disfrutado", aseguró Sara.

En lo referente a la competición aseguró que "ha sido interesante, la argelina me ha puesto muy nerviosa" y al contrario que en otras ocasiones, esta vez solo notó la presión psicológica de competir "en el último salto" ya que en los cinco anteriores "he estado bastante tranquila", concluyó la española.