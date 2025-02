Santi Cañizares se preocupa por el jugador del Barça que no quiere salir en el mercado de fichajes: "Está incómodo"

El mercado de fichajes está en pleno ebullición, pero más allá de los movimientos de jugadores como Joao Félix, otro tema ha llamado la atención en las últimas semanas: la situación de Ansu Fati en el FC Barcelona. Durante el programa El Tertulión de Tiempo de Juego, Santi Cañizares expresó su preocupación por el futuro inmediato del futbolista culé, que parece estar atrapado en una encrucijada personal y profesional.

Cañizares subrayó que la postura de Ansu Fati de no querer salir del Barça, a pesar de los intentos de su representante Jorge Mendes por encontrarle una salida, refleja una inquietud mayor. "Eso quiere decir que el futbolista no se siente bien o con la confianza suficiente como para exponerse", declaró el exportero, quien recordó que el jugador está viendo cómo otros se hacen con el puesto en el once titular mientras él sigue en el banquillo.

La situación de Fati no es fácil. Aunque el Barcelona no tiene reparos en facilitar su salida, el propio jugador, apoyado por su padre, parece no estar dispuesto a dar ese paso. "El chico no se quiere mover, incluso aunque le recomienden lo contrario", afirmó Helena Condis, otra de las tertulianas del programa. A pesar de que muchos sugieren que cambiar de aires podría ser lo mejor para su carrera, Ansu prefiere quedarse en el club que lo vio nacer, algo que, según Cañizares, podría ser una señal de falta de confianza o, incluso, miedo a la presión.

EFE Ansu Fati, con Hansi Flick antes de salir al campo (EFE)

Uno de los factores que Cañizares no descartó fue la posible inseguridad de Ansu Fati debido a sus problemas de lesiones. A pesar de los esfuerzos de los entrenadores por recuperarle y darle confianza, el miedo a una nueva lesión podría estar condicionando su rendimiento y sus decisiones. "Se ha vuelto a lesionar, tiene ciertos miedos", apuntó Cañizares, señalando que esto es un obstáculo psicológico que puede estar impidiendo al jugador rendir al nivel que se espera de él.

El salario, un factor clave

Otro aspecto relevante es la relación de Ansu Fati con los entrenamientos. Según Miguel Rico, su entrenador, Flick, le ha insistido en que debe perder el miedo a las lesiones y mejorar su implicación defensiva. Sin embargo, la falta de minutos en el campo sigue siendo un tema delicado para el jugador, que no parece estar dispuesto a salir al extranjero, pese a los consejos de su entorno.

Un tema que también se tocó en el programa fue el salario de Ansu Fati. Aunque la cifra que recibe el jugador es considerable, Santi Cañizares aclaró que el contrato de Fati no es tan elevado como algunos podrían pensar. "El salario es de cinco meses, no el de todo el año", indicó, lo que implica que el jugador aún podría cambiar de aires sin afectar demasiado su situación económica. Sin embargo, el hecho de que se quede en Barcelona sin jugar podría continuar generando un malestar que afecte tanto al club como al propio futbolista.

El caso de Ansu Fati es un reflejo de las complicaciones que a veces enfrentan los jóvenes talentos en los grandes clubes. Aunque las expectativas eran altas al inicio de su carrera, la falta de minutos y las lesiones han frenado su progreso. Para el Barça, mantener a un jugador en esta situación podría ser contraproducente, mientras que para Fati, quedarse en el club podría ser una oportunidad de retomar la confianza o, por el contrario, una condena al ostracismo.

Lo que está claro es que esta situación genera incomodidad, tanto para el jugador como para la institución. Con el mercado de fichajes cerrándose, el futuro de Ansu Fati sigue siendo incierto, y la presión de encontrar una solución aumenta. ¿Seguirá el delantero culé buscando su espacio en el Barcelona, o tomará finalmente el consejo de su representante y dará el paso hacia un nuevo destino? Solo el tiempo lo dirá.