La reacción de Pedro Martín a la expulsión de Elustondo durante el Barça-Real Sociedad: "Los defensas en este tipo de jugadas..."

El Barcelona ha recibido este domingo a la Real Sociedad en un encuentro que comenzó en Montjuic a las 16:15h.

onces

Los defensas Ronald Araujo y Gerard Martín, el centrocampista Marc Casadó y el delantero Robert Lewandowski fueron las cuatro novedades en el once del Barcelona para recibir en LaLiga a una Real Sociedad plagada de bajas y con seis caras nuevas respecto al último partido de Copa del Rey.

Martín sustituyó a Alejandro Balde en el lateral derecho, Araujo a Íñigo Martínez como pareja de Pau Cubarsí en el eje de la zaga, Casadó fue el mediocentro titular en detrimento de Frenkie de Jong y Lewandowski volvió a ser la referencia en ataque reemplazando a Ferran Torres, titular contra el Atlético de Madrid en la Copa.

EFE Imanol Alguacil y Hansi Flick antes del Barcelona-Real Sociedad

Por su parte, Imanol Alguacil realizó seis cambios respecto al equipo que perdió ante el Real Madrid por 0-1. Aritz Elustondo, Javi López, Olasagasti, Pablo Marín, Óskarsson y Sergio Gómez entraron por Aguerd, Aihen Muñoz, Sucic, Brais Méndez, Kubo y Oyarzabal.

cara y cruz

Este sábado Real Madrid y Atlético tuvieron cara y cruz en sus respectivos encuentros. Los de Carlo Ancelotti fueron los primeros en jugar, y a pesar de adelantarse en el marcador ante el Betis a través de Brahim, acabaron perdiendo por 2-1 tras los goles de Cardoso e Isco, este último de penalti.

El técnico del Real Madrid no ocultó su enfado por la imagen de su equipo en el Benito Villamarín: "Si jugamos así, no vamos a ganar el martes, esto está bastante claro. Este partido nos sirve para despertarnos, de lección para el próximo partido. Parecía que en los últimos tiempos el equipo estaba mucho más ordenado, mucho más compacto; pero hoy no hemos sido capaces de hacerlo como en los partidos anteriores".

"Creo que hemos empezado bien y después no hemos sido capaces de tener el ritmo inicial, a nivel de actitud y compromiso. Se nos ha escapado el control del partido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros y que ha merecido ganar", admitió.

Su rival del martes será el Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y los de Diego Pablo Simeone derrotaron uno 1-0 al Athletic gracias al gol de Julián Álvarez y adelantaron a sus vecinos de la capital en la tabla antes del duelo europeo. Un Julián Álvarez que salió desde el banquillo, pero que terminó siendo el héroe de su equipo.

EFE Julián Álvarez celebra el gol del Atlético

expulsión

En el minuto 17, con 0-0 en el marcador, se produjo la jugada que determinó el encuentro. Balón filtrado a Dani Olmo y el '20' del Barça es derribado por Elustondo. El colegiado Quintero González expulsó al jugador y se quedó con uno menos la Real con más de 70 minutos por delante.

APS / Cordon Press Imagen del agarrón de Elustondo a Dani Olmo durante el Barça-Real Sociedad

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín valoró así esta acción: "Está muy centrado, los dos muy juntos. Al igual que había dudas con Zubeldia en el campo del Betis, en esta...Es una expulsión justa. Igual el reglamento si estás a 40-50 metros de la portería te podía perdonar, pero como no te perdona, tienes que expulsarlo".

Un Pedro Martín que también dio un consejo a los defensas para este tipo de acciones: Los defensas en este tipo de jugadas, en el minuto 17, déjale, luego a lo mejor le pillas y le puedes sacar la pelota, está lejos de la portería. Sé que es un instinto, tienes que mantener la calma y seguir corriendo al lado de él".

Una Real Sociedad que vio como en el minuto 4 se le anulaba el gol a Sergio Gómez por un fuera de juego previo.

Fuera de juego en el gol anulado a la Real Sociedad durante el encuentro ante el Barcelona

