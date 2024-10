Las quejas de Gonzalo Miró por el penalti no pitado sobre Julián Álvarez ante la Real Sociedad: "Tener cuidado"

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid han cerrado este domingo la 9ª jornada de LaLiga en Primera División en un encuentro que comenzó a las 21:00h en el Reale Arena.

ESPAÑA

Con este partido llegamos a un nuevo parón de selecciones, donde España jugará el próximo sábado 12 de octubre ante Dinamarca en Murcia, y 3 días más tarde, el día 15, España recibirá a Serbia en Córdoba a las 20:45h.

Convocatoria de Luis de la Fuente que está marcada por las ausencias por las lesiones que se han producido durante este fin de semana. La más grave la de Dani Carvajal que ha dicho adiós a la temporada, pero también se ha producido la lesión de Ferran Torres y estará fuera de los terrenos de juego alrededor de un mes.

El seleccionador finalmente ha decidido llamar a Bryan Zaragoza y a Bryan Gil en lugar de estas dos ausencias.

POLÉMICA

Los primeros minutos del partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid han estado marcados por varios aspectos. El primero de todos el tempranero gol de Julián Álvarez que abrió el marcador a los 45 segundos tras una gran asistencia de Antoine Griezmann dentro del área.

Después, el guardameta esloveno Jan Oblak salvó a su equipo con una doble intervención espectacular y que impidió que la Real Sociedad marcara en esa acción.

Y a parte hubo una acción polémica donde el goleador Julián Álvarez pidió penalti por un derribo dentro del área cuando se encontraba delante del guardameta Alex Remiro.

Jugada polémica con Julián Álvarez en el encuentro ante la Real Sociedad

EXPLICACIÓN DE LA JUGADA

Paco González, tras ver la jugada repetida en televisión, explicaba así esta acción y daba su opinión sobre la jugada: "Aguerd se cruza por detrás y sin querer le provoca el tropiezo, el balón lo había perdido. No me da para penalti".

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, valoró esta acción polémica durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego: "Julián tiene pocas opciones de llegar a la pelota y se han cruzado los dos sin más" aunque "el jugador de la Real hizo algo raro antes, pero justo en ese momento no. Si le toca un poquito no me parece penalti".

LAS QUEJAS DE GONZALO MIRÓ

Gonzalo Miró, comentarista de los encuentros del Atlético en Tiempo de Juego, dio su opinión sobre esta acción y confesó que para él sí que había penalti sobre el delantero argentino: "Puedo entender que digáis que no es penalti, pero el defensor tendrá que tener cuidado para no cruzarse y no hacer la zancadilla al delantero"

Tras escuchar las explicaciones de Pedro Martín, Gonzalo añadió lo siguiente: "Si yo soy el delantero y voy corriendo y si alguien me pone la zancadilla, aunque sea sin intención, consigue que me tropiece y caiga...".

