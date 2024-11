La promesa de Mateu Lahoz a los más pequeños de la 'zona cero' de la DANA: "Nos habíamos olvidado de ellos"

El excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz ya nos contó la semana pasada su experiencia durante los primeros días tras el paso de la trágica DANA por la Comunitad Valenciana: "Cuando sonó la alarma ya había gente salvando a otra".

"Va a ser muy duro restablecer estas vidas, tiene que haber mucho cariño", reconocía Mateu Lahoz, valenciano de nacimiento, con Paco González en Tiempo de Juego.

TESTIMONIOS

Mateu Lahoz, que actualmente es comentarista arbitral de Tiempo de Juego, estuvo presente durante el encuentro entre el Mallorca y el Atlético de Madrid, justo después del Betis-Celta, y detalló su experiencia con seguidores de ambos equipos durante esta semana.

"Que sepáis que en la zona 0 también han empatado el Betis y el Celta. Mira que me han insultado, pero cuánto los adoro ahora, a la Juventud1907, a la Peña Triana, a fanáticos del Betis. Los he visto limpiar. ¡Qué maravilla! A los siete héroes pescadores de Vigo, que se levantaron a las 3 de la mañana del viernes para hacer su trabajo, para acabar a las 2, coger y llenar cuatro furgonetas, llegar a las 4 y media sin cama y sin nada, y que un amigo en Carcaixent les abriese su huerto para que pudiesen dormir", reconoció.

"¡Cómo están dando comida, puerta por puerta, con furgonetas de amigos y también árbitros de Balmaseda! ¡Increíble!", añadió Mateu Lahoz.

El excolegiado destacó el valor del fútbol en toda esta tragedia: "Nunca había pedido absolutamente nada en mi vida y tengo la suerte de tener infinitas camisetas que le tenía un cariño, pero ahora empiezo a entender de verdad cuál es su significado, porque no paro de ver camisetas de todos los equipos, del fútbol profesional, del fútbol regional, que tiene que estar más unido que siempre, sabiendo que se la ponen y que luego va a ir a la basura, porque eso no es lodo, eso no es barro, y eso no se puede limpiar, pero es que ya no tenemos más ropa que ponernos, pero ver tantos voluntarios venidos de todas las partes del mundo y unidos por camisetas de diferentes, de verdad, qué bonito es el fútbol, cuánta fuerza tiene, y que no se olviden de nosotros"

Hugo Duro y Yarek, solo dos ejemplos de la solidaridad de la plantilla

NIÑOS

Mateu Lahoz, durante su intervención también se acordó de los más pequeños después de su trabajo por la localidad de Chiva: "Íbamos a hacer una actividad de una a cinco pues bueno al final la actividad fue de 11 de la mañana a 17:50, que ya no teníamos ninguna luz solar".

Niños y niñas que apenas están pudiendo asistir a clase y que por supuesto se han quedado sin sus equipos y sus deportes preferidos. Por ello, Mateu señaló lo siguiente: "Os prometo que todo el equipo vamos a seguir haciendo todo todo lo posible para que los niños de estas zonas afectadas como en este caso es Aitor, es Lucas y miles y miles de niños tengan la esperanza de que en sus pueblos se va a volver a hacer deporte porque llevamos 12-13 días y los niños nos habíamos olvidado de ellos estaban en casa no estaban saliendo y los niños son niños".

EFE Recogida de juguetes para los niños afectados por la DANA

Un Mateu que también quiso agradecer todo el apoyo que está recibiendo su tierra en estos trágicos días: "Mil gracias por todo el cariño que estamos recibiendo, por toda la empatía, por todo el apoyo, y eso es lo que nos da fuerzas a pensar que hay esperanza, y a no parar ni un segundo y en pensar en algo que no sea construir, que no sea unidad".

