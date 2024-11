Poli Rincón aplaude el discurso de Florentino Pérez: "El Real Madrid quedará en buenas manos"

El Real Madrid ha sido noticia este domingo por dos asuntos. Por un lado, el encuentro del equipo de Carlo Ancelotti en Leganés y por otro, la participación del presidente Florentino Pérez en las asambleas generales Ordinaria y Extraordinaria.

LAS FRASES DE FLORENTINO PÉREZ

- "La decimoquinta es la representación de lo que significa nuestro club en el mundo. Tenemos un equipo que a pesar de haberlo ganado todo tiene hambre de títulos y vive exclusivamente para dar alegrías a sus socios y aficionados".

- "También económicamente podemos calificar de histórica la temporada, con hito sin precedentes al ser el primer club en superar mil millones de euros, con 1.073, un 27% más que el ciclo anterior"

- "Rodri se merecía un Balón de Oro, pero no este año. Este año, el Balón de Oro debería recaer en un jugador del Real Madrid. Se aplique el criterio que se aplique. Ya fuera Vinícius, como el clamor de la afición mundial apuntaba; o a nuestro capitán, Dani Carvajal, si se le diera un peso adicional relevante por la Eurocopa".

- "Vamos a traer propuesta de organización societaria de nuestro club que garantice que los socios seamos propietarios reales de nuestro club. A finales de 2022 los gestores de LaLiga contrataron un lobby político para introducir enmiendas en la Ley del Deporte que consistían en expropiar nuestros ingresos comerciales".

EFE El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, interviene durante la Asamblea.

- "Nuestro fútbol está herido gravemente. El nuevo formato de la 'Champions' no es la solución a los problemas".

- "La UEFA y la FIFA han añadido 14 partidos suyos. Lo que equivale a dos meses de competición. En solo tres meses en el Real Madrid hemos tenido 14 jugadores lesionados y en nuestra liga 9 roturas de cruzado, 2 de nuestro equipo".

- "El Mundial de Clubes de la FIFA privará a los futbolista del descanso en verano. La UEFA está despreciando la salud de los futbolistas".

- "¿Superliga? Hoy soy más optimista que nunca. El 21 de diciembre conseguimos cambiar el fútbol para siempre".

- "El Bernabéu es un símbolo universal. Su transformación provoca la admiración. Si se pueden hacer conciertos los haremos: No tienen ninguna repercusión económica haremos lo que quieran las autoridades municipales. No nos metamos en una pelea que no nos corresponde, somos un club de fútbol".

Cordon Press Imagen del Santiago Bernabéu durante su construcción.

JAVIER TEBAS VS FLORENTINO PÉREZ

El presidente de LaLiga ha salido al paso de las declaraciones del presidente del Real Madrid, y a través de diferentes mensajes en redes sociales, Tebas ha contestado a Florentino Pérez.

poli rincón

El exjugador del Real Madrid, y actual comentarista de Tiempo de Juego, Poli Rincón, aplaudió el discurso de Florentino Pérez antes del comienzo del partido entre el equipo blanco y el Leganés: "Ha estado sublime, como está siempre, y a quién le fastidie, que le fastidie. Ha dicho verdades como templos".

"El Madrid, si Dios quiere, quedará en buenas manos, y será siempre de sus socios", celebró Poli.

