Paco González muestra su preocupación por un jugador del Real Madrid antes de la eliminatoria contra el Manchester City: "Ni una vez"

El Real Madrid llegará a la eliminatoria contra el Manchester City con un sabor agridulce. El conjunto madridista logró mantenerse en el liderato de LaLiga tras empatar contra el Atlético de Madrid (1-1). Sin embargo, el juego desplegado no fue lo mejor del club blanco y, pese a la solidez y fortaleza, las dudas siguen rodeando a los de Ancelotti.

El entrenador italiano, justo antes de viajar a Manchester, ha recibido la mala noticia de la lesión de Lucas Vázquez y deberá improvisar para alinear una línea defensiva de urgencias. Y en el ataque parecen fijos en el once Mbappé y Vinicius, que son la cara y la cruz de este Real Madrid.

VINICIUS Y EL MURO DEL ATLÉTICO DE MADRID

Vinicius y Jude Bellingham evidenciaron este sábado que el Atlético de Madrid es un duro rival para ambos. El brasileño tan solo ha hecho un gol al equipo rojiblanco en 15 partidos y el inglés, por su parte, no consigue estrenarse y eso que ha jugado 6 encuentros ante el eterno rival.

La actuación de ambos jugadores se contrapone con la de un Kylian Mbappé que, tras perderse el partido de la primera vuelta en el Metropolitano, ha logrado perforar la portería de Jan Oblak en el Santiago Bernabéu en el que ha sido su primer derbi madrileño.

Tanto el '7' como el '5' tienen al Atlético como asignatura pendiente. El extremo brasileño aterrizó en el Real Madrid en 2018 y el único gol que marcó a los colchoneros fue en la temporada 2022-2023, concretamente en los cuartos de final de la Copa del Rey.

La mejor versión de Vinicius, sin lugar a dudas, la vimos la temporada pasada. Pero su gran campaña contrasta con los cuatro partidos en los que no pudo batir a Oblak, algo muy extraño porque el futbolista del Real Madrid hizo 21 dianas.

El derbi madrileño, como decíamos, tampoco es el lugar donde más brilla Bellingham, que este sábado ha estado más centrado en la construcción del juego y en el trabajo colectivo. El inglés en su primera temporada de blanco destacó y rompió todos sus registros goleadores con 23 tantos. Pero, pese a ello, el Atlético de Madrid se le sigue resistiendo.

LA PREOCUPACIÓN DE PACO GONZÁLEZ

Paco González, analizando el derbi madrileño junto a Miguel Ángel Díaz, mostró su preocupación por Vinicius y el partido que realizó contra el Atlético de Madrid.

"Ya sé que tú, Lama, Poli... vivís en vuestro mundo porque le criticáis porque no ayuda en defensa y todo eso. Pero el sábado contra el Atlético era Bellingham quien tenía que hacer ese trabajo defensivo en el 4-4-2 de Ancelotti", empezó explicando el director de Tiempo de Juego.

Y agregó: "Me preocupa que en la primera parte no encaró ni una vez, tampoco intentó regates. A mí me preocupa eso de Vinicius, no el rollo ese de que no baja, protestas y demás".

"Lo preocupante para el equipo es que Vinicius no lo intentara ni una vez, porque el Vinicius que no marcaba lo intentaba una y otra vez", sentenció Paco González.

Miguel Ángel Díaz replicó los argumentos diciendo: "No tengo nada contra Vinicius, es un pedazo de futbolista. Pero ha visto 11 amarillas esta temporada y 7 por protestar. El otro día le abroncó Modric por no defender y ayer Ancelotti le dijo que jugara por fuera y decidió por su cuenta jugar por dentro".

