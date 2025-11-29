Paco González, director de Tiempo de Juego: "Han echado a dos tíos del banquillo del Barça y en la tele ni se ha visto"

El FC Barcelona ha conseguido una victoria crucial este sábado al derrotar al Alavés por 3-1, un resultado que le permite colocarse como líder provisional de LALIGA a la espera de lo que ocurra en el duelo entre el Girona y el Real Madrid. El conjunto azulgrana tuvo que remontar el gol inicial de Ibáñez, pero los tantos de Dani Olmo, por partida doble, y Lamine Yamal sellaron el triunfo para los de Hansi Flick.

Tensión en el banquillo culé

Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de polémica en la banda, un hecho que fue comentado por el director de 'Tiempo de Juego' Paco González. Durante el partido, dos miembros del cuerpo técnico del Barça fueron expulsados sin que las cámaras de televisión captaran claramente el momento, generando confusión sobre lo ocurrido.

El primer expulsado fue José Ramón de la Fuente, el preparador de porteros, un clásico en este tipo de situaciones. Según consta en el acta arbitral, fue enviado a la grada en el minuto 65 por "protestar aisladamente desde su área al árbitro asistente número 1".

El segundo entrenador, también expulsado

Más tarde, en el minuto 90, le llegó el turno al segundo entrenador, Marcus Sorg. El acta refleja que fue expulsado por "salir de su zona técnica gesticulando y protestando al árbitro una de las decisiones tomadas durante el encuentro".

Acta del Barcelona-Alavés

Paco González señaló que a pesar de producirse estas expulsiones, no se pudo ver en televisión: "Han echado dos tíos del banquillo del Barça y en la tele ni se ha visto, ni hemos visto al árbitro ir allí con una tarjeta roja al banquillo. Hemos contado, sí, hay un lío ahí, están riñendo a Raphinha..."