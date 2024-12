Paco González apunta las cualidades que tienen que tener los jóvenes para triunfar en el Real Madrid: "Sobre todo al principio"

El Real Madrid recibe al Getafe este domingo en el Santiago Bernabéu en el primer choque tras la derrota en Liverpool.

ONCE DEL REAL MADRID

El brasileño Rodrygo Goes vuelve, tras perderse los dos últimos partidos por una lesión muscular, directo al once titular de Carlo Ancelotti para enfrentarse al Getafe este domingo en el Santiago Bernabéu, mientras que Luka Modric estará en banquillo.

Rodrygo

En lugar del croata se mantiene en el once Dani Ceballos, mientras Lucas Vázquez vuelve a ocupar el lateral derecho de inicio, tras tener sus primeros minutos después de lesión en Anfield.

El once titular del Real Madrid lo forman: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Raul Asencio, Fran García; Fede Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé.

MBAPPÉ, EL HOMBRE DE LA SEMANA

El francés Kylian Mbappé se presentaba en Anfield con la presión de liderar al Real Madrid. Sin Vinícius por lesión, las llaves del equipo fueron para el galo, pero no respondió. Más allá del penalti fallado con 1-0 abajo en el marcador, el atacante estuvo errático en el pase, poco participativo en el juego y disparó en solo dos ocasiones, igualando su número más bajo de la temporada cuando ha sido titular.

Solo se quedó por debajo de esta cifra contra el Lille, cuando disputó 34 minutos al salir desde el banquillo tras superar una lesión muscular. En este caso, también con derrota del Real Madrid, ni disparó a puerta. Y ante el Liverpool, dos tiros: uno de penalti y otro que rebotó en un defensa y se fue a saque de esquina.

EFE Kylian Mbappé, triste tras fallar un penalti en Anfield frente al Liverpool

En dos partidos esta temporada ha disparado en dos ocasiones, pero en ambos -ante el Celta de Vigo y el Alavés, marcó-. Una efectividad del 50% que podría haber repetido ante el Liverpool, pero falló un penalti que pudo cambiarlo todo.

Un disparo desde los once metros, con 1-0 abajo en el marcador, para un Real Madrid que volvió a dar una lección de resistencia, pero acabó sucumbiendo contra uno de los equipos más en forma de Europa, líder de la Premier League y de la Liga de Campeones.

Ancelotti sale en defensa de mbappé

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, defendió a su futbolista Kylian Mbappé: “El problema de Mbappé es el problema que tenemos todos. Hay que sacar nuestra mejor versión, no solo de él. De mí mismo y de otros jugadores. El problema no es solo de un jugador, es de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada y su mejor versión. La idea que tenemos es tratar de mejorar. No consideramos un problema individual de un jugador que, entre otras cosas, es nuevo aquí y se está adaptando. Ha marcado ya nueve goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias… Puede jugar mejor, sí. Como todos nosotros”, dijo en rueda de prensa.

EFE Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe.

“No se ha hundido. Es consciente de que tiene que hacerlo mejor. Se enfoca en él porque ha fallado el penalti, pero muchos de mi equipo lo han fallado y hay que seguir apoyando y ayudando. Es un problema colectivo y no individual. Me podéis criticar, pero la dinámica del equipo está bien, ha mejorado mucho. Tenemos que tener en cuenta que nos faltan muchos jugadores. La idea de tener paciencia es la correcta”, analizó.

En relación al encuentro del Real Madrid ante el Getafe, y tras ver el once, Paco González señaló lo siguiente: "Prefiere a Rodrygo recién salido de lesión que Endrick".

Por ello, Paco González apuntó que los jóvenes en el Real Madrid tienen que tener "calidad y paciencia, sobre todo al principio" para poder triunfar en el club blanco.

