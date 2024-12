Nyom, en Tiempo de Juego: "Es casi imposible que el Real Madrid pierda dos partidos seguidos"

Allan Nyom habló este sábado en Tiempo de Juego en la previa del Real Madrid - Getafe, que se disputa este domingo a las 16:15 horas, y repasó junto a José Luis Corrochano la actualidad del conjunto azulón. "A veces no me reconozco sobre el terreno de juego, me hace sacar una segunda personalidad", confesó el futbolista sobre su particular carácter.

Y añadía: "Mi intención siempre es darlo todo".

Nyom también desveló como fue su regreso al Getafe. "La edad era un problema para encontrar ofertas interesantes y lo entiendo. Primero me llamó Javi, el preparado físico, después el director general y así volví. Una parte de mí pensaba que nadie me quería, pero yo quise seguir adelante y al final me llamaron", señalaba.

El defensa azulón, además, ha contado a Corrochano, que también ha estado preparándose para poder entrenar a algún equipo.

Y por último asegura "no fiarse del Real Madrid". "Es casi imposible que el Real Madrid pierda dos partidos seguidos. Aunque tenga muchos lesionados, los jugadores que están son muy buenos y no me fío", explicaba sobre el partido de este domingo.

Y concluía: "Tenemos que salir a ganar, como lo hacemos en cualquier partido".