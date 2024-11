Los nombres que da Maldini para solucionar los problemas del Real Madrid en defensa: "Me gustan dos"

Durante el partido entre el Real Madrid y Osasuna, que jugaron este sábado en el Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti tuvo que hacer tres cambios forzados por las lesiones de Rodrygo Goes, Lucas Vázquez y Militao.

Lucas Vázquez estará fuera de los terrenos de juego tres semanas y Rodrygo un mes. El que peor parado ha salido es el brasileño Militao que sufre una rotura completa del cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la rodilla derecha. Se acabó la temporada para el jugador brasileño.

EFE Éder Militão, en el césped lesionado de la rodilla.

El defensa internacional brasileño ya sufrió una grave lesión de rodilla en la primera jornada de LaLiga la pasada temporada, el 12 de agosto en San Mamés. Y regresó recuperado de la rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 31 de marzo, también ante el Athletic en el duelo liguero.

Una baja de larga duración que, unida a la también grave lesión de rodilla de Dani Carvajal y David Alaba, este último más cerca de volver tras lesionarse en diciembre de 2023, deja a la defensa del Real Madrid bajo mínimos.

Tras estos últimos percances, Carlo Ancelotti solo cuenta con cuatro defensas sanos en la primera plantilla: Ferland Mendy, Fran García -laterales izquierdos-, Antonio Rüdiger y Jesús Vallejo -centrales-.

las opciones de maldini

Por eso, esta lesión ha encendido las alarmas en el club por la ausencia de defensas. Por eso en 'Tiempo de Juego', Maldini, experto en fútbol internacional dio los nombres de los posibles sustitutos de Militao.

“Hay dos que me gustan mucho”, empezó diciendo. “Me gusta Sutalo del Ajax, que es un central diestro, bastante joven y muy interesante. Y del Tottenham, yo creo que podría ser accesible Romero. Me parece un central de mucho nivel”.

EFE Sutalo defendiendo a Luuk de Jong

Ambos defensas son diestros porque “lo normas es fichar un diestro”, porque “pueden terminar jugando en el lateral derecho” afirmó Paco González, director de 'Tiempo de Juego'.

Maldini también habló de Hato a pesar de que “haya debutado con la selección holandesa”. Eso sí, todavía lo ve “un poquito tierno para el Madrid”.

la pregunta de tomas guasch

Tras todos estos nombres que propuso Maldini, Tomás Guasch hizo la siguiente pregunta: “¿El que ficha es un fichaje o es un tipo que te vas a tragar cinco años porque viene a cubrir un agujero?”. “Entonces es mejor optar por un niño de la cantera”, continuó diciendo.

LaLiga Raúl Asencio debutaba este sábado con el Real Madrid.

“Hace seis años que el Madrid no fichaba en invierno”. Aunque, para Paco González “un parche el Real Madrid no va a fichar”. El mayor problema al que se enfrentan los merengues son el alto precio de los jugadores en el mercado.

