Morientes desvela la invitación que recibió de Peter Lim y que tuvo que rechazar: "Hubiera sido curioso"

Valencia y Girona se vieron las caras este sábado en Mestalla en un encuentro que comenzó a las 18:30h.

Partido que llegó con objetivos diferentes para ambos conjuntos. Los locales comenzaron el choque en la última posición con un solo punto.

El Girona, por su parte, regresa a LaLiga después de encuentro del pasado miércoles ante el PSG en El Parque de los Príncipes que terminó 1-0 in-extremix tras un fallo de Gazzaniga.

once del valencia

El argentino Enzo Barrenechea debutó este sábado como titular en el once del Valencia. Más allá de estas novedades, el técnico local, Rubén Baraja, falto de 'nueves' puros, apostará por Diego López, Dani Gómez y Javi Guerra en ataque

El Valencia comenzó el partido con Mamardashvili; Thierry, Tárrega, Mosquera, Jesús Vázquez; Diego López, Pepelu, Barrenechea, Rioja; Javi Guerra y Dani Gómez.

ONCE DEL GIRONA

Por su parte, el colombiano Yáser Asprilla, fichaje más caro de la historia del Girona, debutó en el equipo catalán en un once agitado por el entrenador Míchel después del encuentro de la Liga de Campeones.

SUEÑO EUROPEO DEL GIRONA

El Paris Saint-Germain amargó el pasado miércoles el estreno histórico en la Liga de Campeones del Girona con una victoria por 1-0 en el Parque de los Príncipes con un gol en propia portería en el minuto 90 de Paulo Gazzaniga, que había sostenido con vida al equipo de Míchel Sánchez hasta ese momento.

CORDONPRESS Nuno Mendes celebra el gol del PSG frente al Girona en la Liga de Campeones

El cuadro de Luis Enrique, semifinalista de la última edición, hizo más méritos que su rival para sumar los tres puntos en la primera jornada de la fase liga de la renovada Champions y en el primer encuentro europeo sin Kylian Mbappé, pero no logró la victoria hasta el último suspiro, cuando el empate ya parecía inevitable.

mal comienzo del valencia

El Valencia ha comenzado mal esta temporada. En cinco partidos, los de Rubén Baraja solo han sumado un punto y cierran la tabla después de este comienzo de LaLiga. El técnico vallisoletano comentó en rueda de prensa que él está centrado en "cómo" conseguir el primer triunfo de los suyos "porque ganar un partido lo cambia todo".

Valencia CF Rubén Baraja, técnico del Valencia, en rueda de prensa.

"Es evidente que los resultados son los que son y el planteamiento siempre pasa por el siguiente partido, en la siguiente oportunidad y llega encima un equipo de Champions. El pensamiento es en mañana, porque debemos ser capaces de demostrar que queremos cambiar los resultados", comentó Baraja preguntado por si estos dos próximos partidos en Mestalla los califica de 'finales'. "Es un poco dramático tras cinco jornadas", apuntó.

Para el exjugador del Valencia, "la palabra 'ganar' es muy fácil decirla" pero se enfoca en "trazar el camino para hacerlo" y en esa hoja de ruta introdujo una comida para "hacer grupo y saber aclimatar a los nuevos" antes de recibir a un Girona "que puede hacer cinco o seis cambios, introducir jugadores frescos y contar con estilo muy parecido".

malestar

Este mal comienzo lo único que ha hecho ha sido intensificar el malestar de la afición con el propietario Peter Lim. Los cánticos pidiendo su marcha del club se han podido escuchar en el choque de este sábado: "Peter, vete ya; Peter, vete ya".

Antes del comienzo del partido, el exjugador del Valencia y actual comentarista de Tiempo de Juego, desveló que recibió una invitación de Peter Lim para cenar durante la visita reciente de Morientes por Singapur debido a un acuerdo de LaLiga con un patrocinador.

"El viernes me invitaron a cenar con Peter Lim pero no pude ir, pero me hubiese gustado", señaló el exjugador internacional español.

Morientes indicó que un representante de LaLiga le llamó para tener ese encuentro con el dueño del Valencia, pero él tuvo que rechazar ese invitación porque tenía que volver a España. "El sábado entro en COPE y tengo que volver", bromeó.

Preguntado por Paco González por cómo se hubiera comportado con Lim, Morientes reconoció que "hubiera sido curioso. Me hubiera encantado hacer preguntas sobre el Valencia"

