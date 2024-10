Morientes desvela la diferencia entre el Mbappé del PSG y el del Real Madrid: "Su mejor versión"

El francés Kylian Mbappé fue el fichaje estrella del Real Madrid en este pasado verano. Después de varios años de rumores y donde se especuló mucho con la llegada del galo al equipo blanco, no fue hasta este 2024 cuando Mbappé se vistió con la camiseta 'merengue'.

SUEÑO HECHO REALIDAD

El propio jugador francés, una vez confirmado su fichaje por el Real Madrid, no ocultó su alegría por su nuevo destino y señaló a través de las redes sociales que "es un sueño hecho realidad" fichar por el equipo blanco.

"Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!", escribió el nuevo '9' del Real Madrid.

mbappé, de blanco

Kylian Mbappé debutó de forma oficial con el Real Madrid en la final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Título que se llevó el equipo de Carlo Ancelotti y donde el galo jugó 83 minutos y anotó su primer tanto con la elástica blanca.

Cordon Press La Supercopa ha sido el primer título del Real Madrid esta temporada. In the picture: Mbappe 900/Cordon Press

En LaLiga, en los 7 encuentros que ha disputado, ha marcado 5 goles y ha repartido 1 asistencias, mientras que en la Champions League, en los dos encuentros que ha jugado el último campeón de Europa, Mbappé ha marcado un gol.

lesión

Mbappé se perdió el último derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid por una lesión. Tal y como confirmó el Real Madrid, el delantero sufrió "una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda".

Estaba previsto que estuviera de baja unas tres semanas, sin embargo, acortó plazos y ya entró en los planes de Carlo Ancelotti para el duelo del pasado miércoles en Lille, aunque partió desde el banquillo. Encuentro de mal recuerdo para la afición merengue ya que puso fin a su récord de victorias.

EFE Kylian Mbappé se pierde el derbi madrileño por una lesión en el bíceps femoral.

A pesar de jugar unos minutos ante el Lille y de partir como titular en el encuentro liguero de este sábado ante el Villarreal, Mbappé no entró en la primera lista de Francia post-Griezmann.

"Kylian no tiene nada grave, pero hay incertidumbres y no quiero correr ningún riesgo, aunque tiene un problema que no es grave, necesita cuidados para que se recupere bien", indicó el seleccionador Didier Deschamps durante el anuncio de la lista.

EFE Mbappé, en un partido amistoso con Francia.

Negó que esté notando una ausencia de implicación de Mbappé con el equipo, pese a los rumores que saltaron durante la última convocatoria.

"Es cierto que no estaba en las mejores condiciones, por diferentes motivos que no voy a precisar, pero no tengo dudas sobre su implicación con la selección. Acababa de llegar a Madrid, no había tenido una buena preparación,...", explicó.

En estos primeros encuentros con el Real Madrid, no se está viendo al Mbappé del PSG y este sábado, durante la retransmisión del encuentro ante el Villarreal en Tiempo de Juego, el exjugador del Real Madrid y actual comentarista de COPE Fernando Morientes, desveló la diferencia entre ambos 'Mbappés'

"La diferencia es que normalmente cogía el balón en posiciones mñas centradas y tiradas a la izquierda y aquí la posición del delantero, es una posición de especialista, y a veces es tocar balones y otras no, y casi siempre de espaldas", señaló

Para Morientes, Mbappé está buscando "encontrar su mejor versión, sus movimientos..." y encontrarse también con el resto de sus compañeros ante unos equipos "que se van encerrar mucho".

