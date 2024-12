Miguel Ángel Gómez: “La confianza en Dani Ponz es total”

P: ¿Qué tal la llegada a Elda y al Deportivo?

R: Ahí vamos, asimilando toda la información, conociendo el club, ya tengo vivienda y 24 horas dedicado. Voy a vivir en Elda, necesito conocer el entorno y estar cerca del club.

P: ¿Qué te has encontrado en la ciudad?

R: Gente muy sociable, no me pensaba que me iban a conocer. He ido a correr al río vi un grupo y al cruzarnos me conocieron, me saludaron y me desearon suerte.

P: Se habla mucho en la calle del Deportivo...

R: Me ha sorprendido mucho, la gente vive el club con pasión y orgullo y eso es positivo.

P: ¿Y dentro del club?

R: Me he encontrado a unos empleados con muchas ganas de empujar y ayudar, con ilusión, y eso es de agradecer. En un club tan pequeño se necesita que todos vayamos en la misma dirección.

P: ¿Cómo has visto al equipo contra el Racing de Ferrol, el Cádiz y el Burgos?

R: El equipo siempre está vivo, está dentro de los partidos. En Burgos el partido fue muy feo, de los que te encuentras en Segunda, incluso el entrenador del Burgos dijo que era de empate. El equipo está bien armado y bien posicionado, en casa tenemos un desarrollo que fuera nos está costando. En casa le hemos metido miedo a todo el mundo, fuera está costando más. En Cádiz estuvimos bien, contra el Racing de Ferrol teníamos que haber ganado el partido. Hubo una decisión equivocada con el fuera de juego, el gol era totalmente legal.

P: ¿Percibes mucha crítica al equipo?

R: Yo respeto al aficionado, la crítica con respeto, sin insultos, hay que aceptarla. Hay muchos aficionados que están en una corriente de apoyo, por debajo de nosotros está el Tenerife, que tiene 12 millones de límite salarial, o el Cádiz, que está hecho para subir directamente. Quizá los que están disconformes suelen mostrarlo más.

P: A veces la afición del Deportivo pierde la perspectiva de lo que es el Eldense dentro de la categoría...

R: Tenemos que llegar al kilómetro 42 en el objetivo marcado, me gusta que la gente sea exigente, pero a la hora de hacer un análisis racional hay que ver que estamos compitiendo contra transatlánticos y que estamos ahí. Va a ser muy duro, vamos a sufrir, si estamos juntos lo vamos a conseguir, si hay grietas, puede haber bajadas de rendimiento.

P: ¿Cómo estás notando a Pascual?

R: Bien, estoy aquí por él. Tenía claro que quería ayudarle. Es una persona que ama este pueblo con locura, es muy de su gente. Estamos hablando de un empresario de la lista Forbes pero humilde y con capacidad de encajar, personas con mucha menos posición que él les cuesta encajar las críticas. Tiene carácter pero es una persona racional a la hora de tomar decisiones. Siempre ha habido ruido con los entrenadores desde 2ª RFEF y él siempre ha tenido esa paciencia para dirigir la nave. Me planteó un proyecto bonito, tiene claro que la expectativa este año es irse de los partidos con la cabeza alta para conseguir el objetivo.

P: En su momento se habló de una posible venta del club, entiendo que cuando hablas con Pascual no hay nada de eso en el proyecto.

R: Yo vengo hasta final de temporada, es un proyecto que me atraía porque creo que hay buena gente, la afición me gusta. A día de hoy cualquier equipo puede estar en venta, pero eso es algo que a mí no me preocupa. Yo estoy para ayudar en todo lo que quiera el presidente.

P: La gestión de Pascual no ha pasado desapercibida en el mundo del fútbol, ¿verdad?

R: Fíjate en los equipos que hay en Primera RFEF... el Deportivo está saneado económicamente y sería atractivo para cualquier fondo de inversión.

P: ¿Tenías otras ofertas antes de venir al Deportivo?

R: Cuando estás en el mercado tienes ofertas, hubo dos, una de ellas estuvo cerca. Quizá había otras cosas que si las pones encima de la mesa... pero me apetecía estar con Pascual hasta final de temporada y después ya se verá.

P: En esas conversaciones con Pascual, ¿sale el tema de un nuevo estadio?

R: Él me habla de los proyectos del club, por supuesto.

P: Con Pascual durante estos años ha trabajado la dirección deportiva formada por Manu Guill, Hugo Rico y Víctor Lafuente, ¿qué valoración haces de su trabajo?

R: Su trabajo ha sido excelente, muy bueno, espectacular.

P: La plantilla que han dejado, ¿da para salvarse?

R: Sí, claro que sí. Hay que entender que luego hay jugadores que bajan su nivel y otros que lo elevan. Si no pensara es suficiente para salvarse, no estaría aquí. Las cosas están muy bien hechas.

P: Contigo han venido Carlos Sánchez y Jesús Sánchez, ¿cómo es vuestro día a día, cómo es un día a día en la dirección deportiva del Eldense?

R: Llegamos a la oficina a la misma hora que el entrenador. Ahora analizamos las situaciones que hay que abordar, reuniones con agentes y clubes, situaciones de mercado, nos sentamos con Dani y vemos el entrenamiento. Diariamente me estoy reuniendo con jugadores individualmente para conocerlos y saber si están felices.

P: ¿Qué es lo primero o las primeras cosas a las que más atención le estáis poniendo?

R: Darle el apoyo a todo el mundo, tenemos un calendario complicado. Después trabajar para que en el mercado de invierno traer gente que pueda ayudar a elevar el nivel.

P: ¿Dani Ponz tiene confianza total por vuestra parte?

R: Sí, totalmente. La anterior dirección deportiva estudió muy bien esta decisión y creo que acertaron. Dani es un hombre de club que ha evolucionado mucho respecto a cuando estuvo aquí en Elda anteriormente. Tiene un muy buen método de trabajo. Dani es un entrenador con muchas cosas de entrenador de alto nivel.

P: Entiendo que no se ha planteado su destitución en ningún momento...

R: En ningún momento. No existe la duda de cese. Pascual, el club y nosotros estamos totalmente convencidos con este entrenador. El club eligió muy bien en verano. Hay que darle confianza y ayudarle.

P: Sabes que una parte de la afición sigue acordándose de Fernando Estévez.

R: Es normal, es muy buen entrenador y muy buena persona. Que exista mucho cariño hacia él no quiere decir que tengas que odiar o alejarte del actual entrenador. Por querer a Fernando no tienes que odiar a Dani.

P: Si se diera la situación en la que llegan malos resultados y se decide cambiar de rumbo en el banquillo, ¿Fernando Estévez sería un candidato para sustituir a Dani?

R: Esa situación no se va a dar.

P: En poco más de 20 días arranca el mercado de fichajes, ¿la idea es retocar mucho o poco el equipo?

R: Hay cuatro cosas que ya están consensuadas con el entrenador y el presidente. Eso es una percepción mía. Hay clubes que te pueden hacer ofertas... yo creo que entorno a tres o cuatro cosas sí se pueden hacer para dar un pasito más.

P: ¿Qué puesto es más necesario reforzar?

R: Eso no te lo puedo decir... por respeto a mis profesionales.

P: ¿Le falta gol a este equipo?

R: Si te fijas en los datos, somos un equipo que metemos bastantes balones en el área, creo que tenemos que ser más efectivos, hay que dar un paso ahí. Juanto lo está haciendo muy bien, Nacho Quintana tiene muy buenas cualidades para romperla, Ropero es joven, Godoy igual... quizá ahí tenemos que dar un paso más.

P: Cris Montes, Sixtus y Godoy tienen muchos pretendientes...

R: Si yo estuviera en otro club, trataría de ir a por esos jugadores viendo que no han tenido todos los minutos que pensaban. No hemos puesto a nadie en el mercado, estamos hablando con los jugadores.

P: ¿Hay margen salarial para fichar?

R: Hay poco, vamos apretados. Hay que saber el margen y con eso intentaremos que haya profesionales que vengan aquí con una ilusión tremenda. Hay dos fichas libres y evidentemente en los equipos en Navidad suelen solicitar salir tres o cuatro jugadores.

P: ¿Cuánto va a influir Pascual en los fichajes?

R: A Pascual hay que darle explicaciones, es su club y su dinero. Él me pide cuentas a nivel económico. Si hay consenso entre el entrenador y yo para traer a un jugador, Pascual me pide que me ciña al margen económico del club.

P: Te pregunto también por las renovaciones, hay 15 jugadores que acaban contrato, ¿se ha avanzado algo en ese aspecto o no es el momento?

R: Le hemos pedido a todos los agentes que nos dejen trabajar en la ventana de fichajes. A partir del 1 de febrero iremos viendo algunas situaciones. El contexto ideal es moverse cuando la permanencia esté asegurada.

P: Por ejemplo, ¿habéis hablado con Sergio Ortuño para que renueve?

R: Yo le doy cariño, es una referencia para la ciudad y futbolísticamente. Para mí es una prioridad máxima su continuidad por lo que significa. En el campo te da lo que te daría un jugador de élite y porque está muy vinculado aquí. No hay que agobiarle.

P: ¿Vas a echar el resto por él?

R: Sí, es el buque insignia, significa muchas cosas, es muy importante.

P: El sábado hay derbi contra el Elche, precioso pero difícil.

R: Muy difícil, fíjate dónde están, tienen jugadores de Primera, pero nosotros en casa se lo vamos a poner muy difícil, no hemos hincado la rodilla contra nadie. Al Valencia también se lo pondremos muy difícil en la Copa del Rey.