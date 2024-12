Manolo Lama da la razón por lo que no han expulsado nunca a Vinicius

El Real Madrid no pasó del empate en su visita al estadio de Vallecas, tras remontar dos tantos de desventaja con goles de Fede Valverde, Jude Bellingham y Rodrygo, pero fue igualado con un gol de Isi Palazón que le impidió asaltar el liderato de LaLiga EA Sports.

El Rayo castigó un mal inicio de partido en intensidad del Real Madrid con los goles de cabeza de Unai López y de Abdul Mumin, y la reacción del equipo de Carlo Ancelotti se inició con un disparo lejano de Fede Valverde y el empate al borde del descanso en la sexta jornada consecutiva marcando de Bellingham.

Cordon Press Bellingham se lamenta del tropiezo del Real Madrid contra el Rayo Vallecano.

La remontada que logró con un disparo de Rodrygo que rebotó en Ratiu no pudo rubricarla el Real Madrid por un tanto de Isi, en un duelo abierto hasta el último segundo.

LA POLÉMICA DEL RAYO - REAL MADRID

El Real Madrid reclamó un penalti de Mumin sobre Vinicius. En la jugada el brasileño intentó colarse en el área rival, pero fue golpeado por Bellingham y también por el jugador del Rayo Vallecano. Acción por la que el 7 madridista reclamó la pena máxima y que ni tan siquiera fue revisada en el VAR.

Jugada del posible penalti a Vinicius.

Pero poco antes, el futbolista madridista fue protagonista en otra acción. Vinicius intentó salir al contragolpe, pero su carrera fue parada por Óscar Valentín con una falta clamorosa que le hizo enloquecer sobre el verde.

El brasileño recibió una tarascada y, posteriormente, un agarrón que le hicieron protestar airadamente hacia Martínez Munuera, colegiado del partido, pidiendo la cartulina amarilla para el jugador del Rayo, que no fue amonestado. Sin embargo, el 7 del Real Madrid sí recibió la tarjeta y se perderá el último partido del año contra el Sevilla del próximo 22 de diciembre.

A la finalización del encuentro, las redes sociales hicieron viral la protesta de Vinicius y la compararon con la expulsión de Hansi Flick contra el Betis. El entrenador del Barcelona se perderá los dos últimos partidos del año y no volverá a sentarse en el banquillo azulgrana hasta 2025.

EFE Martínez Munuera amonesta a Vinicius en el Rayo - Real Madrid.

El árbitro, en el acta del partido, reflejó que el alemán vio la tarjeta roja "por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones".

Mientras que la amarilla de Vinicus quedó reflejada de la siguiente manera: "En el minuto 74 el jugador (7) Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento fue amonestado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones".

ANCELOTTI AFIRMA QUE HUBO PENALTI

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, afirmó en el empate a tres tantos de su equipo en Vallecas ante el Rayo que hubo un penalti "muy claro" sobre el brasileño Vinícius Junior que no fue señalado por el colegiado Juan Martínez Munuera.

"El penalti me parece, al verlo repetido, muy claro", aseguró en rueda de prensa Ancelotti antes de explicar la suplencia de Vinícius.

EFE Carlo Ancelotti, durante el encuentro ante el Rayo

"No ha jugado porque jugó noventa minutos después de su lesión. Hemos preferido darle la segunda parte cuando había un poco menos de intensidad. Lo ha hecho bien, ha cumplido, ha tenido dos oportunidades para marcar y ha hecho un buen partido", manifestó.

El delantero brasileño no podrá jugar el último partido del 2024, ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, tras recibir una tarjeta amarilla, la quinta en LaLiga EA Sports, por protestar. "El tema Vinícius no quiero tocarlo", dijo sin opinar sobre el comportamiento de su jugador.

LA EXPLICACIÓN DE MANOLO LAMA

Manolo Lama explicó durante el Tramo final de Tiempo de Juego por qué Vinicius no fue expulsado contra el Rayo Vallecano por su protesta. "Batalla, en el primer tiempo, también ve una amarilla por protestar, pero no es ni el 5% de lo que hace Vinicius, que se ha ganado la amarilla", señaló.

El jugador del Real Madrid acostumbra a protestar airadamente y el narrador añadía: "En la transmisión he dicho que Lejeune se merece la amarilla, pero Vinicius no es el que pita. Pedro ha dicho que nunca han expulsado a Vinicius y no lo han expulsado nunca porque juega con el Real Madrid. Y esto también pasa con jugadores del Barcelona o el Atlético".

José Luis Corrochano se mostraba totalmente de acuerdo con la opinión del narrador, que iba más allá y afirmó: "Si Vinicius jugara en un equipo menor... pero los árbitros, a lo mejor, no se atreven con los equipos más fuertes".

"Si estas protestas las hace un jugador de un equipo de mitad de tabla para abajo termina expulsado", sentenció.

