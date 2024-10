Manolo Lama critica la falta de acierto de una estrella del Real Madrid: "Parece una broma"

Hansi Flick no cambió su arriesgado plan de jugar con la línea defensiva muy adelantada para visitar el Santiago Bernabéu. Es su filosofía y la mantendrá hasta el final; no en vano, le dio una Liga de Campeones y un sextete cuando dirigió al Bayern de Múnich. Y el Real Madrid cayó en ‘la trampa’ del técnico germano, con hasta 11 fueras de juego, en un arte que no supo dominar a su favor hasta caer goleado en el Clásico.

De ellos, ocho fueron en la primera mitad, y seis del galo Kylian Mbappé, incluido el de su gol anulado en el minuto 30. Con ocho, el Real Madrid igualó su mayor cifra de fueras de juego en 45 minutos de un partido de Liga desde hace 11 años.

Una primera parte en la que, si se atiende a las estadísticas principales de posesión y remates, pareció que el FC Barcelona dominó el encuentro, ya que el primer disparo a puerta del Real Madrid llegó en el minuto 60 de partido.

En total, 11 fueras de juego del Real Madrid ante un Barça que es el equipo de Europa que más veces provoca que sus rivales estén en posición ilegal: 5,9 por encuentro. Y el Real Madrid igualó el récord esta temporada, las 11 veces que cayó el Alavés en fuera de juego ante los azulgranas.

Además, el Real Madrid se quedó en fuera de juego también mentalmente. Alejado de la resiliencia que demostró el martes, también en el Santiago Bernabéu, contra el Borussia Dortmund para darle la vuelta al partido (del 0-2 al descanso al 5-2 final). Este sábado se notó que no era ‘su Champions’.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran la victoria en el Bernabéu.

Los de Ancelotti encajaron dos goles en dos minutos, mismo lapso en el que, diez minutos más tarde, Lewandowski perdonó un 0-3 que acabaría llegando en el 77 ante un Real Madrid abatido, con una mandíbula blanda a la hora de encajar goles que no le caracteriza.

Acabó pidiendo la hora para no encajar cinco goles. “La manita” que pedían los aficionados azulgrana en la grada de un Santiago Bernabéu que vio a su equipo perder un clásico 0-4 por segunda vez en dos temporadas.

la gran actuación de iñaki peña

En la misma línea, Iñaki Peña dijo que "los objetivos importantes son contra los mejores equipos del mundo. Hemos demostrado que podemos ganarle a cualquiera, que hemos cambiado la mentalidad. El equipo ha mejorado muchísimo y la cantidad de goles que estamos metiendo es una barbaridad. Tenemos que disfrutarlo", ha afirmado.

EFE Hansi Flick da órdenes a sus jugadores durante El Clásico.

El portero del Barcelona ha admitido que sabían que "esta semana iba a ser clave para LaLiga" y calificó de "brutalidad" el resultado de este domingo, sumado al del pasado miércoles en la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich (4-1), aunque ha señalado que "la ventaja en la Liga es de seis puntos y aún quedan 27 jornadas".

Iñaki Peña ha desvelado que jugar con la defensa adelantada es "una de las exigencias del entrenador" Hansi Flick y, pese a admitir que "es un poco peligroso jugar con tantos metros" entre la defensa y la portería, ha señalado que este es "el estilo" que caracterizó al club azulgrana durante sus mejores años.

MANOLO LAMA, SOBRE LA PUNTERÍA DEL REAL MADRID

Durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego', después del partido, Manolo Lama, narrador del Real Madrid, confesó que “pensaba que el Madrid iba a ganar”. A pesar de esto “no tenía ninguna duda de que el Barça iba a jugar con la línea de cuatro ahí”.

El Real Madrid cayó muchas veces en fuera de juego, pero su gran problema fue “el acierto”. Iñaki Peña le paró tres manos a manos a la estrella madridista Kylian Mbappé, algo que parece “mentira, una broma”.

“El Barça hasta el 0-0 tenía el partido controlado, pero era un partido de 0-0 y a partir del 0-1 el Barça la ha podido meter al Madrid 8”, finalizó Lama.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).