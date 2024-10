Manolo González saca pecho ante las críticas y presume de sus orígenes: "Tonto no soy"

El Espanyol consiguió este sábado una importante victoria ante el Mallorca por 2-1 gracias a los goles de Kumbulla y Jofre. Triunfo que se puso de cara para los pericos que se llegó a poner 2-0 en el marcador, pero los baleares reaccionaron, marcaron a través de Raíllo, pero fue una respuesta tardía y los locales se llevaron los tres puntos que les permite abrir una importante brecha sobre el descenso.

El Espanyol logró así su sexto triunfo consecutivo frente al Mallorca en Cornellá y llega a las 1.000 victorias en Primera.

1.000 victorias del Espanyol en sus 2.825 partidos en Primera (668 empates y 1.157 derrotas).

PALABRAS DE MANOLO GONZÁLEZ

El entrenador del Espanyol, Manolo González, explicó tras ganar al Mallorca que es una victoria "muy importante para tener tranquilidad" ya que, apuntó, "cuando no ganas, aunque juegues bien, no vale de nada porque va de resultados".

El preparador, en rueda de prensa, aseguró que el triunfo da "calma para trabajar" antes del parón liguero. De todos modos, el técnico destacó aspectos a mejorar: "Me preocupa que con poca cosa (los jugadores del Mallorca) se meten en el partido. Lo tenemos que corregir y estamos trabajando para hacerlo".

Preguntado por el sufrimiento habitual del Espanyol para cerrar los partidos, el entrenador comentó que hay pocos equipos que puedan "ganar 4-0".

"La competición es dura y por mucho que trabajes hay futbolistas con talento en los rivales que te la pueden liar", analizó el preparador del conjunto blanquiazul.

Manolo González se mostró especialmente feliz por el buen partido de Jofre Carreras, autor de un gol y una asistencia contra el Mallorca: "Estoy contento porque lo ha pasado mal a nivel personal (su madre murió en febrero). Es uno de los jugadores que se lo merece más, trabaja mucho y es de la casa".

EFE El técnico del Espanyol, Manolo González, antes del inicio del encuentro ante el Real Madrid

En cualquier caso, el responsable del banquillo blanquiazul ensalzó la relevancia del colectivo, que "cree" en su esfuerzo y en su crecimiento.

"Si no hay bloque, estamos muertos. El ambiente es una cosa espectacular y los que no han jugado han estado a muerte con el equipo", reflexionó.

mensaje reivindicativo

El técnico perico lanzó un mensaje reivindicativo en rueda de prensa y salió al paso de las críticas por su procedencia del fútbol modesto.

"Son las cosas que molestan, que son los tópicos de siempre, como vienes de abajo parece que te pueden decir que esto no es 1ª RFEF o 2ª RFEF, ya lo sé ya, tonto no soy", señaló el entrenador.

EFE Jofre Carreras pelea un balón con el colombiano Johan Mojica.

Un Manolo que reconoció que desde el club no ha recibido mensajes de ese tipo, pero sí que le han llegado desde otro lado: "Se puede decir de otra manera que el equipo no juega bien, no hace falta decir que vienes de 1ªRFEF o 2ª RFEF, ojalá hubiera salido millonario y no tuviera ni que trabajar, estaría más tranquilo".

